FlixOlé homenajea a Tony Leblanc este viernes con dos estrenos y una colección de sus mejores trabajos

Archivo - POSADO DE TONI LEBLANC - BEATRIZ VELASCO - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

FlixOlé rendirá este viernes, 24 de julio, homenaje al actor cómico Tony Leblanc, fallecido en 2012, al hacer un recorrido por su carrera cinematográfica con la colección 'Tony Leblanc: madrileño universal'.

El homenaje audiovisual incluirá títulos tan destacados como 'La revoltosa' (1950), 'Historias de la radio' (1955), 'Las muchachas de azul' (1957), 'Las chicas de la Cruz Roja' (1958), 'El tigre de Chamberí' (1958), 'Los tramposos' (1959), 'Amor bajo cero' (1960), 'El astronauta' (1970) o 'El hombre que se quiso matar' (1970).

El ciclo, en el que se integran veintisiete películas, se completa con el estreno en la plataforma de dos trabajos del actor: 'Los que tocan el piano' (Javier Aguirre, 1968) y 'La dinamita está servida' (Fernando Merino, 1968).

La trayectoria de Ignacio Fernández Sánchez, su nombre real, no se limitó al cine, ya que también fue una de las grandes figuras del teatro y la revista, un buen cantante y un rostro televisivo. Incluso llegó a ser boxeador profesional. Ambas estrenadas en 1968, fueron dos comedias producidas bajo el amparo de José Luis Dibildos.

La primera de ellas, del género de la picaresca, recoge el espíritu de títulos como la mencionada 'Los tramposos' para mostrar a tres ladrones que, tras conocer a Federico (Manolo Gómez Bur) y sus novedosas técnicas de robo importadas desde el extranjero, comienzan a ser más ambiciosos en sus golpes, aunque eso hará que se enfrenten a problemas mayores a los que están acostumbrados.

Además, en 'Los que tocan el piano' intervienen secundarios como José Bódalo, José Sazatornil o Rafaela Aparicio. El título de la película alude a la similitud entre tocar el piano y estampar las huellas dactilares en comisaría para la ficha policial.

El actor consiguió convertirse en una figura polifacética que copó las carteleras españolas durante los 50, 60 y principios de los 70 y que, con un grave accidente mediante, quedó en el olvido durante veinte años. A finales de los 90, Santiago Segura lo rescató para 'Torrente'.