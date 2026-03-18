FlixOlé rinde homenaje a la "pionera de la risa" Lina Morgan en el 90.º aniversario de su nacimiento

Lina Morgan debutó en el cine en El pobre García, protagonizada junto a Tony Leblanc - FLIXOLÉ

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 20 de marzo se cumple el 90.º aniversario del nacimiento de Lina Morgan, actriz clave de la comedia española que logró despuntar en un momento en el que el género estaba principalmente ligado a figuras masculinas. FlixOlé rendirá homenaje a la legendaria intérprete, que falleció en agosto de 2015 a los 78 años de edad, con una colección en su honor que incluirá, junto a una veintena de títulos, una nueva incorporación a la plataforma, 'Una tal dulcinea', así como la serie 'Hostal Royal Manzanares' en su totalidad.

Bajo el título 'Lina Morgan: Pionera de la risa', esta selección, que llegará a la plataforma este viernes 20 de marzo, reúne películas como su debut cinematográfico 'El pobre García', 'La graduada', 'Dos chicas de revista', 'Los pecados de una chica casi decente' o la última cinta que protagonizó, 'Hermana, ¿pero qué has hecho?'. Junto a estos y otros títulos, también se enmarca en esta colección la serie 'Hostal Royal Manzanares' al completo, que contó como Lina Morgan como cabeza de su elenco.

En tiempos en los que el arte de hacer reír a través de la gran pantalla estaba fundamentalmente asociado a los hombres, con los Ozores, Tony Leblanc o José Luis López Vázquez, entre otros, Lina Morgan derribó todo tipo de barreras hasta acceder al olimpo de los cómicos. Antes de llegar hasta allí, ya encandiló al público sobre las tablas como vedette. Tanto cantando como con una simple mueca, la actriz destacó por su facilidad inaudita para provocar las carcajadas de la audiencia.

Al igual que sus homólogos masculinos, su conexión con el público tenía mucho que ver con la imperfección que otorgaba a sus personajes logrando que la audiencia, sobre todo las mujeres, se identificara con ella. Desde personajes valientes y sin miedo al fracaso o al ridículo, como en 'La graduada' o 'Dos chicas de revista', a otros con mayor carga dramática como 'Señora doctor' o 'Una pareja... distinta', la actriz madrileña se erigió como estrella de las carteleras.

Con un registro cómico propio, Lina Morgan recurría a la fisicidad como herramienta para provocar la risa. Así, su famosa bizquera, su contorsionismo de piernas o su sugerente forma de bailar se convirtieron en señas de identidad de su método interpretativo.

En el mundo del cine su actividad se concentró, casi en su totalidad, en las décadas de los 60 y 70, años en los que, al igual que Gracita Morales, era el principal reclamo de cada película en la que formaba parte. Posteriormente, en 1995, 'Hermana, ¿pero qué has hecho?' marcó su retorno a la gran pantalla casi dos décadas después de 'Ésta que lo es...', estrenada en 1977.

'UNA TAL DULCINEA' LLEGA A FLIXOLÉ

Uno de los títulos destacados en este viaje por la filmografía de Lina Morgan que propone FlixOlé es 'Una tal Dulcinea', título que incorporará a su catálogo el 20 de marzo, coincidiendo con el 90.º aniversario del nacimiento de la actriz. Dirigida por Rafael J. Salvia y basada en la obra teatral homónima de Alfonso Paso, la comedia recurre a la fantasía para dibujar el retrato de un matrimonio en crisis.

Ambos protagonistas chocan por su carácter exponencialmente distinto pues, mientras que Gerardo (César del Campo) es un soñador, Marcela (Susana Canales) se presenta como una mujer llana y superficial. Cuando él se obsesiona con la compra de un castillo atraído por la leyenda de una tal Dulcinea, cuyo espíritu sobrevuela el edificio, Marcela orquestará un teatrillo en el que se hace pasar por Dulcinea para reconquistar a su marido.

En esta historia de amor y desamor destacaban los roles cómicos de Juanjo Menéndez y Lina Morgan, el primero como periodista deportivo, amigo del protagonista, y la segunda como vizcondesa del castillo. La cinta supuso la tercera incursión de Lina Morgan en el cine.