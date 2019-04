Florian Henckel explora en su nuevo filme la opresión del dolor alemán en el nazismo: "No es sano no reconocer el daño"

Publicado 04/04/2019 17:33:45 CET

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Florian Henckel von Donnersmarck, director de la oscarizada 'La vida de los otros', explora la opresión del "sufrimiento alemán" durante el nazismo en 'La sombra del pasado', su nuevo filme, que llega este viernes a los cines españoles después de haber optado a dos estatuillas en la pasada edición de los Oscar (mejor filme de habla no inglesa y mejor fotografía).

"No es nada saludable no reconocer tu propio dolor junto a un sentimiento de culpa, y eso es lo que hizo el país y la población", ha señalado el cineasta durante una entrevista concedida a Europa Press durante la visita del director a Madrid.

'La sombra del pasado' se presenta como un thriller psicológico que está inspirado en la vida del artista alemán Gerhard Richter. En esta ficción, el protagonista es Kurt, un joven estudiante de arte en la Alemania del Este cuya vida está conectada con la del Professor Seeband, un famoso médico y padre de su novia, que no aprueba su relación.

Henckel ha señalado que Alemania causó "tanto sufrimiento" durante la Segunda Guerra Mundial en el mundo entero que "a nadie le interesaba conocer el sufrimiento de la población alemana". Sin embargo, "desde el punto de vista alemán fue doblemente dañino".

La ausencia de este dolor llevó a su juicio a "una represión" que se ha transmitido "a las siguientes generaciones". "Nuestros abuelos no hablaban, o bien porque eran culpables o porque no eran culpables y habían sufrido, y no querían oír decir a sus hijos y nietos decir que todo el mundo era culpable", ha señalado el director alemán.

Preguntado acerca de la responsabilidad de hablar del sufrimiento población judía, Henckel ha precisado que no quería "una historia pequeña paralela sobre el sufrimiento de los judíos", un episodio sobre el que "muchos grandes cineastas han hecho películas que aseguran que esto no se olvidará nunca".

Además, ha asegurado que antes de comenzar el proyecto habló con varios amigos judíos y les pareció que era interesante mostrar que el nazismo fue "un régimen irrespetuoso con todas las facetas de la vida humana, en todos los sentidos".

LAS EXPERIENCIAS DRAMÁTICAS Y EL ARTE

El director ha explicado que llevaba tiempo buscando un proyecto sobre la "creatividad humana" y cómo la gente utiliza "experiencias dramáticas" de su vida para crear arte. "Siempre me ha fascinado que la gente que experimenta algo dramático rompe y otros lo usan para crear algo potente para superar el trauma y ayudar a otras personas a encontrar alivio", ha dicho.

Esta película bebe de la vida del artista Gerhard Richter, quien de pequeño vivió el bombardeo de Dresde y más tarde tomó imágenes de los aviones que dejaban tirar bombas y los convirtió en cuadros bonitos, lo que a su juicio era "una señal de fuerza", tal y como destaca Henckel.

No obstante, Henckel ha puntualizado que no se trata de una "biografía" de este artista, aunque pasó "semanas" en su casa y viajaron a los "lugares de su infancia". "Creo mucho en la ficción, cuando se hace bien puede resultar más universalmente verdadero que una lista de hechos", ha dicho.