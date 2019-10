Gal Gadot, Armie Hammer o Annette Bening protagonizarán Muerte en el Nilo de Kenneth Branagh

Actualizado 03/10/2019 13:50:02 CET

Reparto de Muerte en el Nilo - FOX

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hércules Poirot está de vuelta. Comienza la producción de 'Muerte en el Nilo', la esperada secuela de la exitosa 'Asesinato en el Orient Express'. Kenneth Branagh vuelve para dirigir esta secuela, en la que interpretará de nuevo al afamado detective belga creado por Agatha Christie. Además, se ha anunciado el extenso reparto de estrellas que estará entre los sospechosos del crimen, entre los que destacan nombres como los de Armie Hammer, Annette Bening o Gal Gadot.

El filme, producido por 20th Century Fox, actualmente sello perteneciente a Walt Disney Studios, se rodará en los estudios Long Cross, situados a las afueras de Londres. También se filmarán exteriores en Egipto, dando así mayor veracidad a la cinta. 'Muerte en el Nilo' seguirá la línea de 'Asesinato en el Orient Express', teniendo una abultado número de estrellas de Hollywood como principales sospechosos del crimen.

Además de Branagh como Poirot, repetirá también Tom Bateman en el papel de Boucen. A ellos se les une Annette Bening ('Los chicos están bien'), Armie Hammer ('Call Me by Your Name'), Gal Gadot ('Wonder Woman'), Russell Brand ('Ballers'), Ali Fazal ('La reina Victoria y Abdul'), Dawn French ('French and Saunders), Rose Leslie ('Juego de tronos'), Emma Mackey ('Sex Education'), Sophie Okonedo ('Hotel Rwanda'), Jennifer Saunders ('Absolutamente fabulosas') y Letitia Wright ('Black Panther').

Publicada en 1937 (tres años después de 'Asesinato en el Orient Express'), 'Muerte en el Nilo' narra una nueva aventura de Hércules Poirot, esta vez a bordo de lujoso barco de vapor que recorre el río Nilo. Lo que parecía un viaje de placer por Egipto acabará siendo un nuevo caso de investigación, cuando una joven millonaria sea asesinada a sangre fría.

EL CRIMEN SE RESOLVERÁ EN OCTUBRE DE 2020

"Los crímenes pasionales son peligrosamente sexis", declara Kenneth Branagh en un comunicado de prensa. "Agatha Christie ha escrito una historia fascinante de caos emocional y violenta criminalidad", continúa explicando el cineasta, cinco veces candidato al premio Oscar.

La adaptación de 'Muerte en el Nilo' corre a cargo de Michael Green, quien ya escribió el guion de 'Asesinato en el Orient Express'. "[Green] ha escrito un guion que está a la altura de lobra. Con un querido grupo de colaboradores artísticos con los que he trabajado desde hace mucho tiempo y un brillante elenco internacional, es un gran placer unir fuerzas con Disney, Fox y Agatha Christie, Ltd.", comenta. El estreno de 'Muerte en el Nilo' está programado para octubre de 2020.