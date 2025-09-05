La gala de los Premios Goya se celebrará el 28 de febrero en el CCIB de Barcelona

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (d), la consellera Sònia Hernández (i) y el presidente de la Academia del Cine Fernando Méndez-Leite (c) presentan los Premios Goya 2026, en el Palau de la Generalitat, a 5 de septiembre de 2025, en Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press

Méndez-Leite cree que Barcelona respira cine y existen "todas las razones" para ser sede

BARCELONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La gala de los 40 Premios Goya de la Academia de Cine se celebrará el sábado 28 de febrero de 2026 en el Auditori Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), ha anunciado el presidente de la academia, Fernando Méndez-Leite.

Lo ha anunciado este viernes en la presentación de los Goya en el Palau de la Generalitat junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández.

Méndez-Leite ha asegurado que existen "todas las razones que se pueden imaginar" para que Barcelona sea sede de la entrega de los Premios Goya, una ciudad que en su opinión respira cine, y ha augurado que será una gala estupenda.

Sobre los presentadores, el presidente de la Academia de Cine ha afirmado que todavía no puede concretar quiénes serán los conductores de la gala, pero han dicho que harán todos los esfuerzos para que sea una gala ágil y divertida

Ha afirmado que el cine catalán le ha acompañado durante toda su vida y ha recordado desde el cine experimental de los 60, las películas de Pere Portabella, la nueva hornada de directores de los años 80 y el surgimiento en los 90 de la Escac, "semillero de la mitad del cine español" de los últimos años.

"NOS ESTÁN COMIENDO POR LOS PIES"

Méndez-Leite también ha enfatizado la importancia de los teóricos del cine en Barcelona citando a José Luis Guarner, Terenci Moix, Manuel Vázquez Montalbán, Pere Gimferrer y Esteve Riambau, que han pensado y escrito sobre cine, y revistas como 'Fotogramas'.

El director de la Academia ha dicho que hablar del presente es más arriesgado por el talento del cine catalán: "Nos están comiendo por los pies", ha bromeado, señalando que las tres preseleccionadas en la carrera de los Oscar son producciones catalanas: 'Sirat', de Oliver Laxe, 'Romería', de Carla Simón, y 'Sorda', de Eva Libertad.

COLLBONI

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha aplaudido que la gala de los Goya se celebre en Barcelona y ha recordado los grandes actos que acogerá la ciudad como el Mondiacult con los ministros de Cultura de la Unesco o la participación de la capital catalana en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

Collboni ha asegurado que el consistorio quiere que la ciudadanía disfrute y viva el cine con diversas actividades, especialmente dirigidas a explicar a los más jóvenes "la magia del cine".

El alcalde ha explicado que se instalará un 'photocall' en la Sala de las Esculturas del Ayuntamiento con un 'cabezón' de los Goya para que los ciudadanos se puedan hacer fotos y habrá un ciclo de películas nominadas en la Filmoteca de Catalunya.

Asimismo, ha dicho que se instalará un "modesto" 'hall of fame' en la parte de la avenida Diagonal más cercana al Fòrum dedicado a artistas catalanes premiados, y que en las calles de la ciudad habrá siete Goyas gigantes realizados por maestros falleros y que se usaron en la gala de Valencia en 2022.

HERNÁNDEZ

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha recordado que los Goya vuelven a entregarse en Barcelona 25 años después, y ha resaltado el momento "sensacional" que vive el cine catalán, como muestra las tres producciones preseleccionadas en la carrera de los Oscar.

Hernández ha subrayado el buen momento de las producciones catalanas, que en la pasada edición de los Goya consiguieron la mitad de los galardones en liza, y ha dicho que es un momento para "sacar pecho" del cine.

Los Goya se celebrarán en Barcelona tres semanas después que los Premis Gaudí de la Acadèmia de Cinema Català, que se entregan el domingo 8 de febrero en una gala en el Gran Teatre del Liceu.