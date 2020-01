George Clooney anuncia el reparto de 'Good Morning, Midnight', su nueva película para Netflix

Actualizado 15/01/2020 12:58:49 CET

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

George Clooney ha anunciado el reparto final de 'Good Morning, Midnight', el thriller de ciencia ficción que el actor dirigirá y protagonizará en Netflix. David Oyelowo ('Selma'), Kyle Chandler ('Argo') y Demián Bichir ('A better life') coprotagonizan el filme, que estará basado en la novela de ciencia ficción de Lily Brooks-Dalton.

Sophie Rundle ('Peaky Blinders', 'Jamestown'), Ethan Peck ('Star Trek: Discovery', 'Penny Dreadful: City of Angels'), Tim Russ ('Star Trek: Voyager', '5th Passenger') y Miriam Shor ('Lost Girls', 'Younger') se unen a Tiffany Boone ('Hunters', 'The Chi'), Felicity Jones ('Rogue One: Una historia de Star Wars', 'La teoría del todo') Caoilinn Springall, y los ya mencionados Chandler, Oyelowo y Bichir junto al propio Clooney en el reparto de la cinta.

Con un guion de Mark L. Smith ('El Renacido', 'Habitación sin salida') y aún sin título oficial, la película se basa en la novela 'Good Morning, Midnight' de Lily Brooks-Dalton, que narra la historia de Augustine (Clooney), un solitario científico que habita en el Ártico.

En esta historia postapocalíptica, Augustine intenta comunicarse con la tripulación de la nave espacial Aeher desde su base, tratando de impedir que Sully (Felicity Jones) y sus compañeros astronautas regresen a su hogar, donde se ha producido una misteriosa catástrofe global.

Producida por Smokehouse Pictures, Clooney, Anonymous Content y Syndicate Entertainment, la película se encuentra actualmente en fase de producción.