Gerard Oms convierte a Mario Casas en "referente" queer en 'Muy lejos': "Al miedo se le combate con luz y visibilidad"

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Gerard Oms debuta como cineasta con 'Muy lejos', una película protagonizada por Mario Casas, en la que el actor se convierte en un "referente" queer al interpretar a un hombre que decide alejarse de su familia para encontrarse a sí mismo, una decisión que tomó el realizador en 2008 y que le llevó hasta Holanda.

"Tenemos problemas que siguen estando de rabiosa actualidad. Tristemente el prejuicio al diferente, el racismo, la inmigración y el clasismo está más encendido que nunca. Hemos involucionado en este sentido. La única manera de hacer frente a las políticas del odio y del dolor es generar referentes", ha asegurado en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines de la película el próximo 11 de abril.

El cineasta afirma que los discursos de odio se gestan "a partir del miedo" y señala que al miedo se le combate "con luz y con visibilidad". "Se han conquistado muchas cosas, pero aún falta mucho por recorrer. Hay que seguir dando visibilidad. Y en las cuestiones sociales es evidente que también se ha avanzado muy poco", denuncia.

"Por suerte se están deconstruyendo las masculinidades. Cada vez hay más referentes de hombres. Creo que hay tantas masculinidades como hombres y cada uno es un universo", reivindica.

Oms confía en que la película "atraviese" al espectador, tal y como le pasó "hace un par de días". "Se me acercó un chico emocionado y me agradeció la película porque él no se había atrevido a decir a sus padres que era homosexual. Deseaba que vieran la película para que él tuviera la fuerza de contarlo", ha rememorado.

En este sentido, apunta que 'Muy lejos' es un "buen termómetro" para saber cómo ha evolucionado la sociedad, si bien cree que "aún hay que conquistar los espacios cotidianos del día a día". "Es una película de época porque aborda un momento histórico que todos recordamos, que es la fuga de muchos españoles que se fueron al norte de Europa a buscarse la vida", ha explicado.

Según explica Gerard Oms, la cinta trata de crear un "referente" en el colectivo LGTBIAQ+ que él no tuvo en su infancia y también de "dar luz" a los conflictos que suceden en las minorías. "Creo que todo lo que sale de la norma es muy difícil que tenga presencia en el relato colectivo", subraya.

"Yo era un chaval de unos diez años, que empieza a mirar con curiosidad y que tiene un despertar de orientación sexual. Yo miraba al mundo para generar referentes y no encontraba modelos donde agarrarme. 'Muy lejos' nace de la voluntad de generar un referente que yo no tuve", detalla.

El ahora cineasta ha dedicado su trayectoria al 'coaching' actoral y su relación con Mario Casas se creó en este punto. Uno de los momentos álgidos del tándem fue cuando el actor ganó el Goya en 2021 en su primera nominación por 'No matarás'. "Yo no he decidido ser director, lo ha decidido él que ha visto en mi algo que yo no había detectado aún. Nunca me había atrevido a explorar historias", ha reconocido.

"Todo surgió de una noche en la que me pregunta si tengo alguna historia para contar. Y le hablé de esta situación y me prometió que si la escribía y si encajaba él en el papel, la haría", ha resumido.