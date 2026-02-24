El Gobierno anima a ver las películas nominadas a los Goya y a hacer "quinielas": "Disfruten de nuestro cine"

La ministra de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha aprobado e - Ricardo Rubio - Europa Press
MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha animado este martes a ver las películas nominadas a los Goya, que celebran este sábado su gran gala en Barcelona, donde parten como favoritas 'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, con trece nominaciones, y 'Sirat', de Oliver Laxe, con once nominaciones. Por detrás les siguen 'Maspalomas', con nueve; 'La cena', con ocho candidaturas, y 'Sorda', 'El cautivo' y 'Los Tigres', con siete.
Así lo ha indicado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
"Si no han visto aún las películas nominadas, aprovechen estos días para hacerlo. Disfruten de nuestro cine y hagan sus quinielas sobre las favoritas para cada una de las categorías", ha afirmado.
La ministra no ha revelado cuáles son sus favoritas, pero ha asegurado que las tiene. "No las voy a compartir porque es un asunto en el que no me voy a posicionar, pero disfruten de nuestro cine", ha recalcado.