El Gobierno incrementa en 7 millones las ayudas al cine hasta alcanzar los 62 millones para producción de largometrajes

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MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha autorizado al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) a convocar las ayudas generales para la producción de largometrajes sobre proyecto correspondientes a 2026, por un importe de 62 millones de euros, lo que supone un incremento de 7 millones respecto a la convocatoria anterior.

La subvención es una línea de ayudas anticipadas a empresas productoras para la financiación del coste de la producción de proyectos de largometraje mediante la aplicación de criterios objetivos, entre los que se incluyen la viabilidad económica o el impacto socioeconómico de la inversión en España, según Cultura.

El objetivo específico de esta línea de ayudas en régimen de concurrencia competitiva, que ha visto incrementada su cuantía en 7 millones de euros con respecto a la edición anterior y que se convoca mediante convocatoria abierta con dos procedimientos de selección, es mejorar el tejido industrial de las empresas cinematográficas que operan en el sector, posibilitando su fortalecimiento y facilitando el desarrollo de su actividad en un mercado abierto y competitivo.

Entre los proyectos beneficiarios en anteriores convocatorias, se encuentran 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar, 'La bola negra' de Javier Ambrossi y Javier Calvo, y 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, los tres largometrajes españoles seleccionados para competir por la Palma de Oro del Festival de Cannes. Además de la ganadora a Mejor película en los Premios Goya de este año, 'Los domingos', dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, y la nominada a los Oscar como Mejor Película Internacional y Mejor Sonido 'Sirat', de Oliver Laxe.

Con estas ayudas se pretende, asimismo, salvar la brecha de género, impulsando la incorporación de mujeres al sector en puestos creativos y de carácter técnico. Con este objetivo, se destinará un mínimo del 35 por ciento del presupuesto para los proyectos realizados exclusivamente por directoras y un mínimo del 10 por ciento para proyectos de animación.

Entre los requisitos establecidos en la convocatoria, los proyectos que se presenten deberán incluir, como medidas de accesibilidad universal, el subtitulado especial y la audiodescripción con arreglo a la normativa técnica aplicable, lo que se acreditará en el momento de solicitar la calificación de la película.

Los proyectos de largometraje que resulten beneficiarios deberán incluir acciones en materia medioambiental y de sostenibilidad y/o un sistema de medición del impacto ambiental y la huella de carbono.