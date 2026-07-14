Gorka Otxoa: "Se ha puesto de moda el negacionismo climático y me da un poquito de miedo. Estamos retrocediendo"

Gorka Otxoa, Adrián Lastra, Manuela Vellés, Iván Sanchez y Cristina Maisonnave componen el reparto de esta comedia escrita y dirigida por María Ruiz. - A CONTRACORRIENTE FILMS

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El actor Gorka Otxoa ha lamentado que se haya "puesto de moda ser negacionista" y ha advertido de un "retroceso" en cuestiones como el cambio climático, una tendencia que considera "preocupante" al presentar su nueva película de comedia 'Ni contigo ni sin mí', dirigida por María Ruiz.

"Hace cinco o diez años parecía obvio que existía un cambio climático y que nos estábamos cargando el planeta, pero de repente se puso de moda este negacionismo de negar lo más evidente, que son estudios científicos, y se puso de moda ser negacionista. Estoy un poco descolocado y me da un poquito de miedo porque en algunas cosas estamos retrocediendo y es preocupante", ha señalado Otxoa en una entrevista concedida a Europa Press, con motivo del estreno en cines de 'Ni contigo ni sin mi' este viernes 17 de julio.

El intérprete ha asegurado que también percibe un retroceso en otros ámbitos sociales. "Antes los racistas y los homófobos se avergonzaban. Hubo un tiempo en el que desaparecieron y no hablaban mucho porque era algo muy feo. Ahora también hay una parte de ponerse de moda eso y de no tener vergüenza y hacerlo orgullosamente", ha afirmado.

Por su parte, la directora de la película, María Ruiz, se ha mostrado más optimista y ha confiado en que "la gran mayoría de la gente tiene una educación básica" para entender que el cambio climático responde a "estudios científicos" y que "la ciencia tiene un método científico y hechos probados".

Sobre la película, la cineasta ha explicado que 'Ni contigo ni sin mí' nace de la voluntad de abordar el divorcio desde el humor y "quitarle un poco de hierro" a una situación dolorosa. "Sometemos al personaje de Ernesto (Gorka Otxoa) a una especie de terapia de choque 'exprés' para que pueda aceptar la separación", ha resumido.

En ese sentido, Otxoa ha defendido que su personaje representa una reacción habitual tras una ruptura sentimental. "La primera fase del duelo es la negación y Ernesto está completamente metido ahí. Hay muchos Ernestos en la vida y seguramente algunos incluso peor. Todos, en mayor o menor medida, hemos pasado por momentos así", ha explicado.

Además, el actor ha destacado que la relación entre su Ernesto y Laura -interpretado por Cristina Maisonnave- funciona porque, pese al conflicto que viven, sigue presente el pasado compartido. "Lo bonito es que debajo de esa aparente lucha están esos veinte años de amor y de relación. Cuando se miran a los ojos se expresa todo ese pasado que han vivido juntos", ha señalado.

Por su parte, Cristina Maissonave ha reconocido que lo que más le atrajo del personaje de Laura fue la humanidad del personaje. "Está muy bien escrito y tiene mucho corazón. Él sufre, pero ella también. Ponerme en la piel de alguien así era muy interesante", ha explicado.

"NO PASA NADA POR SEPARARSE"

La directora también ha reflexionado sobre cómo ha cambiado la percepción social del divorcio y ha defendido que las separaciones ya no deben entenderse como un fracaso. "Antes las parejas no se separaban porque estaba mal visto. Ahora estamos haciendo una comedia sobre eso y no pasa nada. No se acaba el mundo. Las personas crecen y a veces lo hacen en direcciones diferentes, y se pueden seguir queriendo de otra forma", ha afirmado.

Sobre la forma en la que actualmente se viven las rupturas, Maissonave ha considerado que la sociedad tiende a querer superar el dolor demasiado deprisa. "Todo lo queremos ya. Parece que hay que recuperarse inmediatamente. Nos tomamos muy poco tiempo para nosotros mismos, para sentir lo que queremos sentir y pensar qué queremos para el futuro. Vamos demasiado rápido", ha lamentado.