Guirao, sobre prácticas sin remunerar en los Goya: "Estoy a favor de que el trabajo se remunere pero hay otras figuras"

Publicado 01/02/2019 15:03:46 CET

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha asegurado no conocer "en detalle" la oferta de prácticas sin remunerar para la 33ª edición de los Premios Goya que denunciaron la semana pasada algunos estudiantes aunque se ha mostrado "a favor de que el trabajo se remunere".

"No me conozco en detalle si son becarios o volunatrios y en qué terminos, si son becarios de Academia. Yo siempre estoy a favor de que los trabajos se remuneren", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En cualquier caso, el ministro ha recordado que "existe la figura de voluntario y becario sin remunerar" aunque no ha querido añadir más detalles dando su opinión "sobre algo que no conozco cómo lo han articulado legalmente". "No quiero meter la pata", ha zanjado.

La semana pasada, algunos estudiantes denunciaron en las redes sociales la oferta de prácticas sin remunerar para la 33 edición de los Premios Goya, que se celebra este 2 de febrero en Sevilla, mientras que la organización de dichas prácticas ha argumentado que se trata de "prácticas curriculares" por las que los alumnos reciben créditos.

Por su parte, desde la Academia de Cine han asegurado que todas las personas que participan o colaboran en la Gala de los Goya, tanto "si lo hacen de forma remunerada como desinteresadamente", tienen "protegidas" sus condiciones de colaboración y "sus derechos laborales completamente cubiertos explícitamente aceptadas por ambas partes".

Mientras, Andreu Buenafuente, uno de los presentadores de la gala de entrega junto a Silvia Abril, aseguró en una entrevista a Europa Press que defendía que se trataba de colaboraciones para el momento concreto de este evento, producido por El Terrat, de la que es fundador el propio Buenafuente.

"Esta es una gran producción que lleva cinco meses o más. Yo creo que cerca de ocho de preparación. Hay un montón de gente implicada, procesos de todo tipo: rodajes, contrataciones, producciones, videos. En este caso nosotros respetamos algo que siempre se ha hecho que es pedir, en el momento de la gala, alguna colaboración no remunerada", explicó