Hugo Silva protagoniza 'Un hijo': "El feminismo en general es bueno para todos, propone una sociedad mucho más sana"

1083252.1.260.149.20260430160029 Película 'un hijo' - CAPITÁN ARAÑA

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los actores Hugo Silva y Macarena García protagonizan en largometraje 'Un hijo', dirigido por Nacho La Casa y que aborda el "acompañamiento" a un niño atravesado por la pérdida al que su padre educa desde el "miedo a la sensibilidad".

"El feminismo en general es bueno para todos. Lo que propone es una sociedad mucho más sana y para los hombres también", ha explicado Silva en una entrevista con Europa Press este jueves.

Precisamente, el actor da vida a Manuel, el padre de Guille, un niño "sensible" al que educa "en el miedo a la sensibilidad" al verla como una "debilidad".

"Había una cosa que para mí era clave que era el tema de la paternidad, la paternidad de padres a hijos, hombres, entiéndase. Al final hay un modelo que te inculcan para enfrentarte a la vida y es un modelo muy duro, de intentar que no aflore tu sensibilidad y de endurecerte. De educarte en pasar por encima de los sentimientos para que la dureza de la vida no te haga daño, para que puedas ser una persona feliz y fuerte en un futuro: es una idea muy equivocada", ha asegurado Silva.

Así, el actor -que trata estos temas de la paternidad en su terapia personal- ha asegurado que este personaje es su "homenaje" personal a su padre, quien tuvo esas "contradicciones".

"Él era una persona muy sensible, muy cariñosa, pero que tenía miedo a demostrar esa sensibilidad. Por un lado me quería de una manera súper bonita y súper sincera, pero por otro lado intentaba por miedo inculcarme una fortaleza y no mostrar mis propios sentimientos ante la vida", ha apuntado.

La película está basada en el libro homónimo, donde la mítica figura de Mary Poppins está "muy presente". El director ha asegurado que esto lo ha trasladado a la pantalla a través del personaje que interpreta Macarena García, que "es una Mary Poppins moderna".

LAS ORIENTADORAS EDUCATIVAS, POCO "VALORADAS"

García da vida a la orientadora del colegio del protagonista y en este sentido, la actriz ha asegurado que algunas profesionales que ejercen esta profesión sienten que en el actual modelo educativo español hay "necesidad de tener unas condiciones mejores" y que se vea la "importancia" de su figura.

"Por lo que he investigado -las personas con las que hablé, lo que se cuenta en la novela y en el guión-, realmente el gran conflicto con el que empieza este personaje es que no se siente valorada, que siente que no puede ayudar porque no tiene las condiciones óptimas para hacerlo, porque no se la ve como una figura importante (...) Con las orientadoras con las que hablé, en concreto, -entiendo que no siempre pasa- sí sentían esto, esta necesidad de tener unas condiciones mejores, de que se vea la importancia de todo lo que pueden ayudar y acompañar", ha explicado.

Esto también lo ha compartido el director del largometraje, que además ha añadido que los orientadores sienten que no están "suficientemente valorados".

"En el proceso de escritura de guión y preparándonos para el personaje que interpreta Macarena, nos dimos cuenta a través de blogs y de conversaciones con orientadores de que existe la sensación entre ellos de que en muchos casos no son suficientemente valorados. Incluso que perciben como si no formaran parte de la comunidad educativa en el mismo nivel que los profesores. Y ese resquemor que hay por ahí, también intentamos que estuviera en la película", ha asegurado La Casa.

'Un hijo' también aborda cómo se reacciona en la infancia a la muerte y a la pérdida de un ser querido, un tema que, a juicio de Silva, sigue siendo tabú.

"Hay un tabú ahí con la muerte. Sí, lo que pasa es que es complejo, la muerte es muy desconcertante. También entiendo que para los adultos de repente, ¿qué haces? Lo primero que te sale con un niño es protegerlo, es un instinto y a veces lo haces mal, pero el instinto es protegerlo. Entonces hay veces que intentas disfrazarlo (...) Pero los niños se enteran de todo. A lo mejor no tienen las herramientas o la experiencia para ponerle nombre a las cosas, pero se enteran de todo. Lo entienden todo y lo normalizan todo", ha zanjado el actor.