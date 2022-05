Iceta asegura que con la nueva Ley Audiovisual "no se retrocederá nada en el peor de los casos"

CANNES, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha asegurado que, "en el peor de los escenarios" con la nueva Ley Audiovisual a votación este jueves 26 de mayo en el Congreso de los Diputados "no se retrocederá nada". "Quizás alguien diga que no avanzamos lo suficiente, eso sí", ha añadido.

"En ningún caso vamos a retroceder, vamos a avanzar más o mucho más", ha señalado el ministro durante su visita al festival de cine de Cannes, antes de un encuentro con directoras españolas y en el que también asistirá a la proyección de las películas de cineastas españoles como Albert Serra y Rodrigo Sorogoyen.

Iceta se ha mostrado comprensivo con las críticas de los productores independientes, que no ven con buenos ojos este cambio normativo, si bien recuerda que el texto ha sufrido modificaciones desde su salida del Consejo de Ministros. "Entiendo que los productores ayer fueran muy duros, además me dedico a la política desde hace tiempo y acepto las críticas", ha apuntado.

"A veces es difícil compatibilizar intereses contrapuestos de las plataforma, televisiones privadas y producción independiente diversa. Creíamos que la Ley Audiovisual entendía bien ese equilibrio, luego el proceso de enmiendas ha cambiado cosas y veremos cómo acaba", ha puntualizado.

Iceta ha reiterado que entiende cuando un sector "pide más", si bien alerta que "otra cosa es que se pueda satisfacer siempre lo que se plantea". "Solo me puedo hacer responsable del texto que llevé al Consejo de Ministros, pero cuando llega ahí el papel lo tienen los grupos parlamentarios y se suelen hacer eco con mayor o menor fortuna de diversos sectores e intereses que a veces son contrapuestos", ha afirmado.

Para el ministro, "no siempre es fácil llegar a una solución equilibrada". "Creíamos haberla encontrado y confío que hasta el último momento se trabaje y alcance también en el trámite parlamentario una solución satisfactoria para todos, sabiendo que no va a satisfacer del todo a nadie", ha alertado.

Iceta ha defendido que el texto de la Ley Audiovisual llegó al Consejo de Ministros "sin discusiones" y fue aprobado con "unanimidad", porque las cosas habían sido "previamente acordadas". Sin embargo, sí reconoce el debate que ha generado a posteriori en el Gobierno entre sus distintos integrantes.

"Es lógico esto en un Gobierno de coalición, en España hay que irse acostumbrando a que ya no haya solo un grupo que dice 'lo que yo digo se hace, ordeno y mando', sino que hay que llegar a negociaciones y transacciones", ha puntualizado, reconociendo que se trata de "un día movido".

Además, se ha referido a una supuesta "competencia desleal" de las cadenas de televisión, tal y como han criticado los productores independientes. "Hay un miedo a que las productoras asociadas a las televisiones ocupen el papel de la producción independiente: si ellos perciben ese riesgo, debe existir, pero yo que no soy un gran experto no lo veo tan grande. En la ley no hay nada que no pudieran hacer ya esas productoras de televisión privadas y que no lo están haciendo", ha indicado.

"Además, hemos aumentado el porcentaje que han de dedicar a producción todo tipo de televisiones y distribuidores de contenidos. Se trata no de pelearse por una tarta que disminuye, sino de repartirse bien una tarta que se amplía", ha puntualizado.

Por último, respecto a las críticas de asociaciones como CIMA por la situación de la mujer en el sector, Iceta también ha reivindicado el impulso de la ley. "Desconozco los últimos cambios, pero cuando salió el proyecto del Gobierno estaba perfectamente meditado para que haya un incremento de posiciones de mujeres en el cine", ha concluido.