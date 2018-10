Iciar Bollaín, Carlos Vermut, Isaki Lacuesta y Sorogoyen competirán por la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián

Actualizado 20/07/2018 14:52:43 CET

Las series consolidan su presencia tras la irrupción el año pasado de 'La Peste', con un trabajo de Urbizu y otras dos más

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

'Yuli', de Icíar Bollaín, 'Quién te cantará', de Carlos Vermut, 'Entre dos aguas', de Isaki Lacuesta y 'El Reino', de Rodrigo Sorogoyen, serán las películas españolas que competirán por la Concha de Oro en la 66ª edición del Festival de San Sebastián, que se celebrará del 21 al 29 de septiembre.

De nuevo en esta edición, tras la novedad el año pasado con 'La Peste' de Alberto Rodríguez, habrá una serie en la sección oficial fuera de concurso, la serie 'Gigantes' de Enrique Urbizu y Jorge Dorado.

El director del certamen, José Luis Rebordinos, ha confirmado además a un grupo de periodistas que habrá otras dos series más --una española y la otra extranjera-- y que, a diferencia del año pasado, la serie de Urbizu --un thriller encabezado por José Coronado que narra una guerra fraternal por el control de droga-- podrá verse al completo.

"Tienen todas (las seleccionadas) unas características determinadas: que son series rodadas como si fueran cine, por directores que han hecho cine. Vemos las series como cualquier otro tipo de película y cuando la vemos no pensamos si son series o no, sino si nos gustan o no", ha señalado el director, quien ha calificado la serie de Urbizu de "cine negro del bueno".

La cineasta Icíar Bollaín vuelve a este festival --donde ya participó, por ejemplo, con 'Te doy mis ojos'-- y será, dentro del cine español, la única mujer a competir por la Concha de Oro con su película sobre Carlos Acosta, gran leyenda de la danza y el primer bailarín negro en interpretar papeles para blancos.

"Otra vez soy la única (mujer entre los candidatos españoles), pero sí están cambiando las cosas, no seamos tan pesimistas. El Ministerio de Cultura ha escuchado las demandas de CIMA (mujeres cineastas y del audiovisual) y ahora se está dando impulso a que haya más mujeres en los puestos técnicos. Pero esto es lento y aquí estamos", ha señalado.

EL REGRESO DE CARLOS VERMUT

Por su parte, Carlos Vermut también vuelve al festival con 'Quién te cantará', la historia de una cantante que pierde la memoria y contrata a una educadora para "volver a enseñarla a ser quien es". "Y esa es la pregunta de la película: ¿quien eres realmente? ¿eres lo que representas o algo más?", ha explicado en declaraciones a Europa Press el director.

Tras ganar la Concha de Oro en 2014 con 'Magical Girl', Vermut ha asegurado que ahora no tiene "más posibilidades que antes". "Cuando gané, pensaba que no tenía posibilidades, por una cuestión de que era mi segunda película, y ahora pineso que no por otros motivos, como que ya he ganado. Nunca he ido pensando que fuese a ganar y ahora estoy igual", ha señalado con humor.

Otros nombres destacados anunciados este viernes 20 de julio han sido la participación de José Luis Cuerda con la proyección de 'Tiempo después', la secuela de 'Amanece que no es poco', o la película de 'Petra', de Jaime Rosales --quien ya compitió en 2008 por la Concha de Oro con 'Tiro en la cabeza'--, dentro de la sección de 'Perlas'.

La participación en la Sección Oficial se suma a las producciones españolas ya anunciadas en la sección 'New Directors': Koldo Almandoz con 'Oreina' ('Ciervo'); Elías León Siminiani con 'Apuntes para una película de atracos'; la ópera prima de Celia Rico Clavellino, 'Viaje al cuarto de una madre', que cuenta con Lola Dueñas y Anna Castillo como protagonistas; y la coproducción 'Para la guerra' del argentino Francisco Marise, en cuyo montaje y producción ha intervenido el cineasta Javier Rebollo.

'A Trote', de Xacio Baño, y a la coproducción 'Belmonte', de Federico Veiroj, seleccionados en la programación de Zabaltegi-Tabakalera, se añade el largo 'Teatro de guerra', de Lola Arias, y dos cortometrajes, '592 metroz goiti', de Maddi Barber y 'Los que desean', de Elena López Riera, que competirá en agosto en el festival de Locarno.

También estarán las presencias ya desveladas en 'Perlas' de 'Un día más con vida / Another Day of Life', de Raúl de la Fuente y Damián Nenow, y 'El ángel', de Luis Ortega.

SALIDA DE PATROCINADORES

Rebordinos ha hablado también de la salida de uno de los principales patrocinadores del festival, Gas Natural Fenosa. "Ha sido un compañero increíble en los últimos años, no solo por la aportación económica sino por su trabajo alrededor del cine español. Solo podemos hablar maravillas de ellos y sería tramposo echarle en cara ahora que lo dejan", ha afirmado.

Preguntado por la ausencia de patrocinadores, Rebordinos ha reconocido que "es complicado" porque "la crisis ha hecho mucho daño a todos". "Estamos saliendo ahora, parece que hay más confianza por parte de las grandes empresas, pero es verdad que esto está cambiando mucho: los tiempos cambian, pero más rápido", ha añadido.

Durante la presentación, tanto el director general de la Academia de Cine, Joan Álvarez, como Rebordinos, han recordado la figura "entrañable y llena de entusiasmo vital" de Yvonne Blake, presidenta de honor de la Academia, fallecida esta semana.