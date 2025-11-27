1031361.1.260.149.20251127143030 Jaime Lorente y Leo Harlem presentan 'Coartadas', un "Ocean's eleven" a la española: "Con humor los mensajes calan más" - BUENDÍA ESTUDIOS CANARIAS/SECUOYA STUDIOS

Este viernes 28 de noviembre llega a los cines 'Coartadas', un "Ocena's eleven" a la española según su director, Martín Cuervo. Jaime Lorente, Adriana Torrebejano, Leo Harlem y Llum Barrera encabezan el reparto de la cinta, remake de la comedia francesa 'Alibi.com, agencia de engaños', donde la mentira se ha convertido en un lucrativo negocio para su protagonista.

"A veces, querer educar a través de la seriedad provoca un efecto contrario. Sin embargo, cuando ves las cosas con humor los mensajes calan más y llegan más, incluso sin pretenderlo", reflexiona Harlem en una entrevista concedida a Europa Press. Veterano de la comedia y protagonista de filmes como 'La familia Benetón' o 'Como Dios manda', el actor manifiesta que el humor debería ser "un abanico amplio para todo el mundo y siempre dentro del respeto" aunque, asegura, "hay gente que se ofende por cualquier cosa", pues "no depende solo del que emite; también del que recibe".

En el filme, el personaje de Lorente, actor en series como 'La casa de papel' o 'Élite', es el jefe de una empresa que se dedica a crear coartadas para gente que pretende engañar a sus parejas o salir airoso de cualquier situación desafortunda. Pero todo cambia cuando se enamora del personaje de Torrebejano: una jueza que odia la deshonestidad. "Cualquier pequeña mentira, si la tienes que sostener en el tiempo, va a significar que se agrande", señala Lorente, apuntando que "muchas veces ese atajo que coges para no enfrentarte a un mal momento se convierte en un peor momento".

'Coartadas' es un remake de la comedia francesa de 2016 'Alibi.com, agencia de engaños'. "Tiene ocho años esa película. El humor también ha cambiado. Ciertos chistes no se harían hoy", explica el director, asegurando que había "ciertos 'gags' de la película francesa" que descartó incluir en esta nueva versión "desde el principio". "Hay cosas que para mí no era negociable reírse de ellas porque es que no es tan gracioso", sentencia.

"Hay distintas situaciones que a mí me parecieron un poco más machistas en la versión francesa", señala Llum Barrera ('Amar es para siempre'). "Es verdad que hay cosas de las que igual me reía en los 80 cuando era más pequeña porque no había nada mas", explica, apuntando que "ya no tenemos por qué reírnos de ese tipo de humor porque no hace gracia". "Hemos evolucionado y hemos cambiado, entonces los chistes cambian", sentencia.

"OFENDIDITOS HAY HAGAS HUMOR O HAGAS DRAMA"

"Igual que hay cosas de las que no se puede hablar, surgen otras cosas de las que puedes hablar porque todo va cambiando", reflexiona Harlem, explicando que la sociedad avanza hacia un respeto, una educación y unos valores "distintos". En este sentido, Barrera es clara: "¿Que ahora nos podemos reír de menos cosas que antes? Pues no. No le puedes gustar a todo el mundo y ofendiditos hay hagas humor o hagas drama", afirma, señalando que hay "películas de la Guerra Civil" que ofenden a muchas personas, algo que asegura no entender, pues son cintas "que cuentan una historia".

Por su parte, Lorente apunta que "no nos podemos tomar el humor como algo personal", aunque, matiza, "también es lícito que te puedas sentir molesto por un tipo de chiste en concreto, pero no llevártelo a lo emocional". Adriana Torrebejano ('Muertos S.L') opina que "no debería haber límites" al humor al ser "una vía para decir de todo". "O por lo menos, entender que si hay algo que te molesta no está hecho desde la ofensa", incide Lorente, asegurando que en la comedia "no puede haber una mirada juiciosa sobre lo que pasa, porque entonces estás haciendo un panfleto sobre algo".

Completan el reparto de 'Coartadas' Salva Reina, Antón Lofer, Ana Jara, Mariam Hernández y Paula Prendes. Firman el guion, basado en la comedia francesa 'Alibi.com, agencia de engaños', Curro Velázquez y Benjamín Herranz.