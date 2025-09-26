Jared Leto pone en pie a la Cómic-Con con el adelanto de 'Tron:Ares': "Para mí, Tron es como Star Wars"

Archivo - El actor Jared Leto, en una foto de archivo en Madrid (España).- Cézaro De Luca - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Laura Novo)

Jared Leto ha puesto en pie al 'Hall M' de la San Diego Cómic-Con Málaga durante el panel de 'Disney: Tron Ares', donde 3.000 emocionados visitantes han podido disfrutar de los adelantos en exclusiva de 'Tron:Ares', que llega a los cines el próximo diez de octubre.

"Para mí, Tron es como Star Wars. Si no estuviera en el escenario, estaría con vosotros en la audiencia (...) La vi cuando tenía doce años y es emocionante estar aquí arriba hablando de la película", ha reconocido el actor entre gritos y aplausos de los fans.

Durante el panel --que ha durado unos 40 minutos-- ha compartido escenario con el director de la película, el noruego Joachim Ronning, su coestrella, la británica Jodie Turner Smith, y Álex de la Iglesia, que ha sido el maestro de ceremonias.

Tras horas de espera --algunos asistentes han comentado a Europa Press que llevaban desde las 15:00 horas esperando para un panel que no ha comenzado hasta pasadas las 18:00--, Leto ha relatado algunas de las dificultades de interpretar a Ares en el filme, "un programa muy eficiente" y "realmente estoico", con una "simplicidad" a la que "no está necesariamente acostumbrado.

A su vez, ha puesto el foco en aspectos positivos, como el hecho de haber podido ponerse el traje de 'Tron', un "cabronazo muy pesado" con el que se lo pasó "genial". Incluso ha hecho algún guiño a su faceta como músico dirigiendo a la multitud para que le mandaran un 'hola' a Jeff Bridges, que no ha asistido a la Cómic-Con. Bridges es otra de sus coestrellas en la película y único actor que repite del reparto de 'Tron' (1982) y de 'Tron:Legacy' (2010).

"Nos lo pasamos muy bien y espero que la gente sienta lo apasionados que estábamos con la película. Espero que os lo paséis muy bien cuando la veáis", ha recalcado.

Otra de las imágenes de las que han podido disfrutar los asistentes ha sido el videoclip de una de las canciones que el grupo Nine Inch Nails ha compuesto para la banda sonora de la película, 'As Alive As You Need Me To Be'. En este caso no se ha tratado de un adelanto, sino que se ha emitido el que Disney publicó hace una semana.

ENTIDADES QUE ESTÁN EXPERIMENTANDO EL MUNDO POR PRIMERA VEZ

El director Joachim Ronning ha destacado esta banda sonora, que marca el regreso de Nine Inch Nails tras cinco años. "Con Nine Inch Nails sentí que podía ir un poco más lejos, que podía ser un poco más industrial, ya sabes, un poco más oscuro, un poco más arenoso, y creo que realmente completaron esa visión (ese contraste entre la 'red' y el mundo real, los dos ambientes en los que se desarrolla la trama de Tron).

Por otro lado, Jodie Turner Smith ha dado algunas pinceladas de lo que los fans se pueden esperar ver en la película y ha recordado que, de habitual, en los filmes de esta saga son los seres humanos los que entran en la 'red', mientras que en 'Tron:Ares' son los programas los que salen de ella.

Así, ha hablado de cómo estos personajes llegan al mundo "programados" y sabiendo lo que van a hacer, pero que también sienten "curiosidad" ya que están experimentando el mundo humano por primera vez. "Creo que eso aporta muchos elementos humanos a nuestros personajes, porque no se trataba solo de interpretar a un robot, sino también a una entidad que vive una experiencia totalmente nueva", ha destacado.

UN SPIDERMAN QUE REPRESENTE A TODOS CUANDO TODOS SE OFENDEN

El panel de 'Disney:Tron Ares' ha sido el segundo 'plato fuerte' de la jornada en el 'Hall-M' de la Cómic Con malagueña tras 'El Multiverso de Spider-Man'. Allí, el editor jefe de Marvel Comics C.B. Cebulski ha reunido a algunos de los responsables más destacados de darle vida al hombre araña tanto en las páginas de los cómics como en las pantallas.

Durante el panel, la ilustradora italiana Sara Pichelli --autora del Ultimate Spider-Man de Miles Morales-- ha rememorado cómo fue el comenzar a dibujar un personaje tan icónico. A su vez, el historietista español Pepe Larraz y el escritor de cómics estadounidense Joe Kelly han hablado de su proceso colaborativo en la serie de cómics 'Amazing Spider-Man'.

Mientras, el artista de 'story board' Mark Andrews --también estadounidense-- ha mostrado a los asistentes del 'Hall M' un par de escenas que le envió al director Sam Raimi, con el que trabajó en la película de 2002 'Spiderman'. Por último, el animador español Jesús Alonso Iglesias ha rememorado desde la San Diego Cómic Con de Málaga la dificultad de crear a Miles Morales, el hombre araña protagonista de 'Spider-Man: un nuevo universo' (2018), una película de animación que lleva por lema que "todo el mundo puede ser Spiderman".

"Hice, no sé, 200 versiones de distintos chicos, adolescentes, afroamericanos, con familia puertorriqueña. Todos estos matices son complicados. En un tiempo grande ahora en el que tienes que jugar tratando siempre de no ofender (...) Miles tiene todas las papeletas para ser un personaje dificilísimo", ha explicado.

Alonso Iglesias trabajó como en el diseño de personajes en el 'film', en la secuela --estrenada en 2023-- y en la última parte de la trilogía, que se estrenará en 2027. Entre otras anécdotas, ha recordado cómo durante este tiempo ha visto crecer a sus hijos adolescentes, lo que le ha valido de referencia para Miles Morales.

En general, ha rememorado con especial cariño la recepción que el personaje tuvo entre jóvenes y ciudadanos afroamericanos y ha transmitido su confianza de que todo el mundo de sienta identificado con alguno de los personajes tanto en la secuela como en la película que cierra la trilogía, para la que aún habrá que esperar dos años.