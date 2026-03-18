Javier Bardem: "'Dune 3' es una gran analogía sobre la idea del poder y lo que implica tenerlo" - WARNER BROS

LOS ÁNGELES, 18 Mar. (EUROPA PRESS - Raquel Laguna) -

El próximo 18 de diciembre llegará a los cines 'Dune: Parte tres', la entrega final de la trilogía dirigida por Dennis Villeneuve basada en la mítica saga literaria de ciencia ficción de Frank Herbert. El filme, que ha presentado su primer tráiler, volverá a estar protagonizado por Timothée Chalamet como Paul Atreides, y Zendaya como Chani. Junto a ellos también regresará, entre otros, Javier Bardem, que define el filme como "una gran analogía sobre la idea del poder y lo que implica tenerlo".

El propio Villeneuve, que asistió con las estrellas del reparto de al evento de presentación del tráiler de 'Dune 3' celebrado en Los Ángeles, adelantó que esta tercera entrega no será una continuación convencional. "Es una película muy diferente a las anteriores. Quería volver a este mundo, pero no desde la nostalgia, sino desde la urgencia, con un tono distinto, con otro ritmo", afirmó el cineasta responsable de títulos como 'La llegada', 'Incendies' o 'Sicario' que aseguró también que Dune Messiah es "posiblemente" su libro favorito de la saga de Herbert.

Así, si el primer filme se centraba en el descubrimiento de un nuevo mundo y el segundo abrazaba el conflicto bélico, 'Dune: Parte' tres se adentra en el terreno del "thriller", con una historia "más intensa, más contundente y cargada de acción", afirmó Villeneuve.

La trama sitúa a Paul Atreides 17 años después de los acontecimientos de 'Dune: Parte dos', ya convertido en emperador, enfrentado a las consecuencias de su propio poder. "Vemos a Paul lidiando con el hecho de tener demasiado poder y tratando de salir de ese ciclo de violencia", apuntó Villeneuve en el evento en el que estuvo presente Culturaocio y durante el que también adelantó que la trama seguirá a quienes intentan derrocarlo en una historia que definió como "bastante intensa".

En 'Dune: Parte tres', además Timothée Chalamet y Zendaya, también regresan Rebecca Ferguson como Jessica Atreides, Jason Momoa como Duncan Idaho, Josh Brolin como Gurney Halleck, Florence Pugh como Irulan Corrino, y Léa Seydoux como Lady Margot.

Uno de los arcos más complejos será el de Stilgar, uno de los cabecillas de los fremen, los habitantes de Arrakis, interpretado por Bardem, cuyo personaje atraviesa una crisis ideológica. "Se encuentra en una contradicción entre la lealtad a la idea por la que luchó y el resultado de ver en qué se ha convertido", explicó el actor. Bardem definió la película como "una gran analogía sobre la idea del poder y lo que implica tenerlo".

UN NUEVO Y MISTERIOSO VILLANO

Entre las nuevas incorporaciones en 'Dune: Parte tres' destaca Robert Pattinson, que interpreta a Scytale, un misterioso personaje con la capacidad de cambiar de forma y un papel clave en la conspiración contra Paul. El actor confesó su entusiasmo por formar parte de la saga: "Adoro estas películas, las he visto varias veces en el cine. Todo el mundo quiere trabajar con Denis, es un maestro".

Pattinson también dejó entrever la ambigüedad de su personaje: "No puedes saber realmente de qué lado está, y eso es lo que lo hace interesante. No es un villano convencional, puede que incluso sea un buen tipo", señaló.

El intérprete bromeó además sobre cómo llegó al proyecto, sugiriendo la posible influencia de Zendaya. "Le pregunté cómo podía meterme en una de estas películas, y unos meses después recibí una llamada inesperada... creo que ella tuvo algo que ver", comentó entre risas. Sobre la experiencia de rodaje, destacó la magnitud de la producción: "Cuando ves la escala y la ambición en el set, entiendes por qué se sienten así en pantalla. Es increíble", manifestó.

Por su parte, Anya Taylor-Joy cobra mayor protagonismo como Alia Atreides. La joven adelantó la complejidad psicológica de su personaje. "Alia vive una situación muy intensa de bendición y maldición. Carga sobre su mente la sabiduría de generaciones y generaciones. Todo ocurre en todas partes y al mismo tiempo", explicó.

La actriz subrayó además el vínculo emocional que define a su personaje. "Lo que siente con más fuerza es su amor y devoción por su hermano. Es la única persona que la ha hecho sentir que tiene sentido". Una conexión que, según avanzó, la llevará a tomar decisiones extremas. "Haría cualquier cosa por él, hasta niveles de auténtica locura", concluyó.