Javier Botet, sobre la censura en la cultura: "Me parece muy ridículo"

- Protagoniza junto a Macarena Gómez 'El hombre del saco', la película de terror dirigida por Ángel Gómez Hernández

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La leyenda de 'El hombre del saco' regresará de nuevo a los cines el próximo 11 de agosto en una película dirigida por Ángel Gómez Hernández ('Voces') y protagonizada por Javier Botet, Macarena Gómez y Manolo Solo. Una historia de terror que mezcla el espíritu juvenil de los clásicos de los 80 con el folclore andaluz y se inspira en un aterrador crimen real ocurrido en la localidad almeriense de Gádor en 1910, en la que Botet interpreta a un espeluznante secuestrador de niños. El actor, un habitual del cine de terror, asegura que la censura en el mundo de la cultura de la que se habla tanto estos últimos días no le espanta, sino que le parece algo "muy ridículo".

El intérprete manchego es uno de los grandes del cine de terror de los últimos años y ha utilizado su espigada figura y sus temibles gestos para interpretar a monstruos en sagas como 'It', 'Insidious', 'Expediente Warren' o 'Rec'. El actor ha valorado los casos de censura que han llevado a cabo algunos ayuntamientos conservadores como la retirada de la obra de teatro 'Orlando' de Virginia Woolf en Valdemorillo (Madrid) o el veto a la proyección de la película 'Lightyear' en Santa Cruz de Bezana (Cantabria).

"Me parece muy ridículo, si tu ideología te empuja a trabajar en una dirección, hay caminos importantes en los que trabajar. Censurar eso me parece más algo publicitario", ha indicado Botet, que añade que estas decisiones no tienen un efecto importante más allá del "marketing que tienen todos los partidos". "Me divierte, fíjate, lo estás preguntando aquí porque es una tontería que os interesa a todo el mundo y estamos hablando de ella, entonces, misión conseguida", ha explicado el intérprete.

"Son tonterías que no tienen ningún efecto real, estrategias del propio grupo político para dar un poquito de ruido. Son gestos que efectividad no tienen ninguna más allá de la publicidad", ha concluido acerca de la medida, que ha afectado a varios ayuntamientos en los que Vox posee la concejalía de cultura.

ENTRADAS A 2 EUROS PARA MAYORES DE 65 AÑOS

'El hombre del saco' llegará a las salas el próximo 11 de agosto y, a no ser que la medida se derogue tras las elecciones, las personas mayores de 65 años podrán disfrutarla en 420 cines de toda España por dos euros todos los martes. Una ayuda que para Botet es positiva porque "si la industria está cambiando es totalmente lícito intentar sobrevivir". Por su parte, Macarena Gómez, que interpreta a la madre de los jóvenes protagonistas de la película, ha indicado que "le parece bien que se baje la entrada" pero que "habrá que ver cómo funciona" esta rebaja.

Gómez destaca que los descuentos son adecuados, pero los altos costes de hacer una película también deben tenerse en cuenta a la hora de pagar una entrada, a lo que Botet añade que "una película no tiene por qué ser barata de consumir, tiene que ser algo precioso". "Antes se hacían películas que eran obras maestras y ahora se hace cine en muchas plataformas como si fueran churros, así se devalúa el valor de la obra y el precio del cine empieza a parecer excesivo", ha indicado el intérprete sobre el valor del cine.

"Ahora hay que ver 50 películas todos los meses, pues claro, 8 euros por película los paga tu padre. Hay muchas plataformas, pero la calidad decrece. La máquina de la industria se lo carga todo. Así que, que no se quejen luego", ha recriminado sobre la calidad del cine actual el actor de 'Malasaña 32'.

CINE JUVENIL Y TRAUMAS INFANTILES

Ángel Gómez Hernández dirige su segundo largometraje de terror tras 'Voces' y una serie de cortos del género. En 'El hombre del saco' se encuentra directamente influenciado por "el cine de acción y aventura, incluso adolescente, de los años 80", ya que "de ahí parte el espíritu de esta película". "Hay mucho Guillermo del Toro y la serie literaria 'Goosebumps' ('Pesadillas'), que devoraba cuando era niño", indica el realizador sobre las referencias de esta historia, una reinterpretación de la leyenda del hombre del saco que pone el foco en los traumas que los adultos inculcan a los niños desde pequeños.

"Hay una relación muy estrecha sobre la culpa y el hacerles conocedores de algo que les puede llegar a atormentar, desde la perspectiva del adulto que lo dice es un juego o algo que sabe que es ingenuo, pero para un niño de 6 años no lo es y generas en él sensaciones que van más allá del miedo y de la culpa. Es un monstruo que si se le cita es porque has hecho algo malo", explica el director sobre los traumas e inseguridades que tienen que superar los niños a lo largo de la película.