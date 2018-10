Jennifer Garner protagoniza Matar o morir (Peppermint): "No creo en la venganza, hay que ir hacia la luz"

Publicado 18/10/2018 10:00:03 CET

Jennifer Garner protagoniza Matar o morir (Peppermint), película dirigida por el realizador francés Pierre Morel. Esta cinta de suspense y acción llega a los cines de España el viernes 19 de octubre.

En su regreso a la acción tras 'Alias', Jennifer Garner interpreta a una madre desesperada en busca de venganza cuando los miembros de un cartel de la droga asesinan a su familia.

En Matar o morir (Peppermint), Riley North (Jennifer Garner) despierta de un coma después de que su marido y su hija hayan sido brutalmente asesinados. Cuando el sistema que debe juzgar a los asesinos fracasa, Riley decide tomarse la justicia por su mano.

Europa Press entrevistó a la guapa intérprete en Los Ángeles. La actriz habla de lo intenso que fue el rodaje de la película, que compaginó lo mejor que pudo con el cuidado de sus hijos. Con respecto a su personaje, la joven admira el hecho de que Riley tome las riendas de su propia vida para salir adelante.

Jennifer Garner no cree en la venganza y prefiere dejar lo de producir películas y series de televisión para más adelante. Tal y como nos cuenta, sus tres hijos y su carrera como actriz la tienen muy ocupada.

¿Cómo fue el rodaje de Matar o morir? Porque usted aparece en cada escena... lleva prácticamente todo el peso de la película.

Oh, Dios mío, así es. Es muy difícil cuando eres madre y tratas de llevar a tus hijos a la escuela. Fue una época muy, muy intensa. Cada momento de mi vida contaba para asegurarme de que tenía tiempo para ellos... Estaba muy preparada para hacer esta película y preparé a mis hijos. Nos organizamos bien. Nuestro tiempo de filmación se limitó a 10 horas y nunca nos pasamos. Llegué a casa a la hora de acostarlos la mitad del tiempo. Lo que dice mucho cuando eres la protagonista de una película. Eso significa todo para una mamá. Y eso es todo para un niño. Si puedes conseguirlo, no hay problema.

¿Cómo describiría a Riley North, su personaje?

Creo que es genial relajarse con la fantasía de algo. Riley no es en absoluto un modelo a seguir para nadie. Esta es una película de acción. Tienes que fingir que estoy interpretando a Jason Bourne como si fuera un hombre. Si yo fuera un hombre, no me sentiría tan loca. Hay que recordar que esta es la fantasía de un vigilante y es un filme para adultos. Lo que más me gusta de Riley es que se toma la justicia por su mano. Aunque eso no es algo que alguien pueda hacer, es genial vivir esa fantasía durante una hora y media.

¿Le preocupaba el nivel de violencia que hay en el filme?

¡Por supuesto! Sí. Pero solo puedes aceptar este tipo de película si la ves como una fantasía. Y si lo ves como un filme de John Wick o Jason Bourne. No puedes ver esta cinta y decir que es un patrón de cómo debería ser el mundo, ni por asomo. Sí, tuve mis dudas, pero ¿por qué los hombres pueden hacer ese tipo de películas y yo no debería? Este es un personaje que merece la pena interpretar. Y es una película que vale la pena hacer.

¿Qué aprendió trabajando en Matar o morir?

En mi primera reunión con Pierre, el director, le pregunté: ¿Crees en la venganza? ¿Alguna vez crees que se puede justificar? Y me dijo: No, no creo que valga la pena. Y él me preguntó: ¿Y tú? Y le contesté: No creo en la venganza, hay que ir hacia la luz. Y luego hicimos una película en la que fuimos directamente hacia la oscuridad (risas). Pero creo que hay algo increíblemente inspirador cuando tomas las riendas de tu propia vida y realmente puedes comenzar desde cero y reconstruirte. Eso fue lo que le pasó a Riley. El sistema la decepcionó y ella se quebró. Pero construyó una nueva versión de sí misma, que era fiel a sus propias experiencias.

En la película se muestra la realidad que viven los vagabundos en la zona de Skid Row de Los Ángeles.

No podíamos ignorarlo. Es exactamente tal y como se ve en la película. No podías notar la diferencia entre la calle antes y después de rodar en nuestro set. Es mi trabajo como ciudadana saber siempre lo que está sucediendo en mi vecindario, lo que está sucediendo en mi ciudad, en mi estado, en mi país y a nivel mundial. Siempre les digo a mis hijos que hay que esforzarse por ayudar a alguien en el mundo. Siempre tienes que estar pendiente de ello, actuar e intentar cambiar las cosas.

¿Veremos a Riley North de nuevo, en una secuela?

¡Quién sabe! Quién sabe...

¿Estaría dispuesta a repetir con este personaje?

Sí, claro que me gustaría. Creo que hay mucho más de su historia para contar. Y he estado boxeando todas las semanas... (Risas). Estoy preparada.

¿Le gustaría producir algún proyecto de cine o televisión?

Hay algo por ahí en este momento... Hay cosas que estoy tratando de producir activamente. Pero, Dios mío, estoy tan ocupada... tengo tres hijos. Son pequeños. Estoy feliz de ir al set de rodaje y dejar que alguien más se encargue de las cosas. Y cuando hay algo interesante en un equipo de producción, entonces me gusta involucrarme. Pero de momento no quiero ir corriendo de un lado a otro.