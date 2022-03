Joaquín Reyes y Pedro Alonso ('Los tipos malos'): "Nunca hay que guiarse ni por los prejuicios ni por las apariencias"

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

DreamWorks Animation vuelve a los cines este viernes 18 de marzo con 'Los tipos malos'. Adaptación de la saga literaria homónima de éxito escrita por Aaron Blabey, la factoría de animación apuesta por una película que combina acción, aventura, intriga y misterio protagonizada por un grupo de villanos. "No hay que dejarse guiar ni por los prejuicios ni por las apariencias", declara Joaquín Reyes, que pone voz a uno de los protagonistas de la cinta.

'Los tipos malos' tiene como protagonistas a la banda de atracadores más buscada del planeta, villanos conocidos como el Sr. Lobo, el Sr. Serpiente, el Sr. Tiburó, la Srta. Tarántula y el Sr. Piraña. Los cinco son famosos por sus fechorías. Sin embargo, después de un golpe frustrado, se enfrentarán a su misión más complicada hasta la fecha: hacerse pasar por ciudadanos modélicos.

El doblaje al español de 'Los tipos malos' cuenta con varias estrellas de la televisión y el cine como Pedro Alonso (Sr. Lobo), Joaquín Reyes (Profesor Mermelada) o Santi Millán (Sr. Tiburón); además de otras figuras conocidas como la periodista Sara Carbonero, quien presta su voz a la reportera Tiffany Peluchi o los influencers Nil Ojeda y Gemita, quienes son el Sr. Piraña y la Srta. Tarántula.

"Para mí, volver al doblaje ha sido casi como una experiencia. Mi anterior trabajo, 'Robinson. Una aventura tropical', fue un trabajo más breve, con una voz que ya tenía trabajada. Lo he disfrutado mucho, me he dejado aconsejar por los profesionales, pues el doblaje de animación tiene otro tipo de códigos que no hay en imagen real. He tenido mayor libertad, he podido jugar con mi personaje, ha sido muy divertido", defiende Reyes en una entrevista concedida a Europa Press.

"HE APRENDIDO A DEJAR LOS PREJUICIOS FUERA CON EL DOBLAJE"

Para Pedro Alonso ha sido su primera vez como actor de doblaje, aunque ya se había doblado a sí mismo en producciones rodadas en gallego. También para Sara Carbonero es su primera vez, para la que ha sido "una manera de ampliar y conocer otras facetas" de su vida profesional.

"Ha sido como si me regalasen un juguete. Tuve dudas al inicio, porque nunca lo había hecho y me preguntaba cuál iba a ser el límite en la voz. He aprendido que hay que dejar los prejuicios fuera a la hora de doblar, porque lo que podría tener en mente respecto a la voz, quizás no funcione", explica Alonso. "Ha sido divertidísimo, también un reto. Ha sido algo totalmente nuevo para mí, ha hecho que salga de mi zona de confort respecto a lo que había trabajado antes. Me he sentido muy cómoda", señala Carbonero.

Uno de los aspectos principales de la cinta es que busca representar que no hay que dejarse guiar por los prejuicios e invita a conocer mejor a la persona. "Es muy importante, además, genera conversación con los propios niños. Es también interesante que se produzcan películas así, que permitan disfrutarlas en familia, los padres no nos aburrimos con propuestas así. Además, hay un aprendizaje, se habla de lo importante que es romper los estereotipos, saber que hay momentos en los que quizás te desvíes del camino, pero que tienes oportunidad de volver", expone Carbonero.

"El ser bueno con los demás te hace bien a ti. La felicidad viene del equilibrio, del decir, hacer y actuar en consecuencia. Cuando eres coherente con lo que eres y con lo haces, te sientes bien. El problema surge cuando piensas de una forma, pero actúas de otra, es ahí cuando el cuerpo no funciona bien", añade Santi Millán.

Ópera prima del francés Pierre Perifel, 'Los tipos malos' está escrita por Etan Cohen y Hilary Winston. Producida por Damon Ross y Rebecca Huntley. En el doblaje al castellano cuenta también con las voces de Luis Posada como el Sr. Lobo, Nuria Trifol como la gobernadora Diane Foxington e Isabel Donate como la agente de policía Luggins.

651161.1.260.149.20220317180248