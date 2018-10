Johnny Depp se une a Robert Pattinson y Mark Rylance en 'Waiting for the Barbarians'

Actualizado 23/10/2018 11:17:39 CET

Johnny Depp es el último fichaje estrella 'Waiting for the Barbarians', sumándose a un reparto encabezado por Robert Pattinson y Mark Rylance. El proyecto corre a cargo del director colombiano Ciro Guerra, cineasta que estuvo nominado al Oscar a la Mejor película de habla no inglesa en 2015 por 'El abrazo de la serpiente'.

El proyecto, todavía sin título en castellano, está basado en la novela de J.M. Coetzee y sigue los pasos de un magistrado inglés (Rylance) en un pequeño pueblo colonial que empieza a cuestionar la lealtad del Imperio británico, aunque el juez intente ignorar una inminente e inevitable guerra con los llamados 'bárbaros'.

Todavía se desconoce qué personajes interpretarán tanto Depp como Pattinson en 'Waiting for the Barbarians', filme que se aleja de los proyectos más comerciales en los que el actor ha participado en los últimos años con títulos como 'Animales fantásticos', cuya segunda parte llega a cines el próximo 16 de noviembre, 'Asesinato en el Orient Express' o la última entrega de 'Piratas del Caribe', franquicia que a nivel mundial ha recaudado más de 4.000 millones de dólares.

Este largometraje, cuyo rodaje, según informan diversos medios estadounidenses, arrancará a finales de este mes en Marruecos, será el primero de Depp en colaboración con Andrea Iervolino, quien producirá la cinta a través de su nueva plataforma de blockchain TaTaTu. También ejercerán como productores Michael Fitzgerald y Olga Segura, junto a Monika Bacardi.