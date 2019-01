Jon Bernthal y Vera Farmiga se unen a la precuela de Los Soprano, The Many Saints of Newark

Actualizado 16/01/2019 10:50:04 CET

The Many Saints of Newark, la precuela cinematográfica de la mítica serie Los Soprano que estará dirigida por Alan Taylor, sigue preparando su rodaje. Ahora, la película ha sumado dos nuevos miembros a su reparto: Jon Bernthal y Vera Farmiga.

Según Variety, por el momento se desconoce qué papeles interpretarán en una secuela que también ha cerrado otras dos incorporaciones: Count Corey Stoll (Ant-Man, House of Cards) y Billy Magnussen (Noche de juegos, El puente de los espías). Los cuatro actores se unen así a Alessandro Nivola, único miembro del reparto confirmado hasta la fecha y que dará vida a Dickie Moltisanti, el padre del protegido de Tony Soprano, Christopher.

Bernthal está a punto de regresar a la pequeña pantalla con The Punisher, que estrena su segunda temporada en enero en Netflix. Próximamente protagonizará la película independiente 'Peanut Butter Falcon' junto a Shia LaBeouf, así como la película sin título de Ford vs. Ferrari, donde interpreta a Lee Iacocca.

Farmiga, quien recientemente protagonizó con Hugh Jackman en 'The Front Runner', aparecerá próximamente en 'Godzilla: El rey de los monstruos' y 'Captive State'. Actualmente está filmando la serie de Netflix 'Central Park Five'.

The Many Saints of Newark estará dirigida por Alan Taylor, quien estuvo detrás de la cámara en nueve episodios de Los Soprano y que saltó al cine con títulos como Thor: El mundo oscuro o Terminator Génesis. El creador de la serie, David Chase, se encargará del guión junto con Lawrence Konner.

La película estará ambientada en la década de los 60, con los disturbios de Newark, Nueva Jersey, como telón de fondo, y en pleno conflicto entre afroamericanos e italianos. Una historia que contará con la presencia del joven Tony Soprano, la versión juvenil del personaje que durante seis temporadas y 86 episodios encarnó el tristemente fallecido James Gandolfini.

"La mafia era algo mucho más refinado en ese momento, tanto en su forma de vestir como en su forma de actuar. Esas 'tradiciones' se seguía de forma muy 'libre' por los personajes de la serie. Los de aquel entonces no eran tipos que iban en chándal", afirmó el propio Chase recientemente