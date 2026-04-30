1083207.1.260.149.20260430172746 Jon Favreau: "'The Mandalorian and Grogu' es la película para llevar al cine a alguien que nunca haya visto 'Star Wars'" - EUROPA PRESS

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tras casi siete años de ausencia, 'Star Wars' vuelve a los cines con 'The Mandalorian and Grogu', que llegará a las salas el próximo 21 de mayo. Después de tres temporadas, la serie de Disney+ protagonizada por Pedro Pascal como el cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin y su joven aprendiz, el adorable Grogu, salta a la gran pantalla en un filme dirigido por el también creador de la ficción, Jon Favreau.

"Quiero que esta sea la película de 'Star Wars' a la que puedas llevar al cine a alguien que nunca haya visto una película de la saga antes", afirma Favreau en una entrevista concedida a Europa Press en la que espera que 'The Mandalorian and Grogu' funcione tanto como premio para el fan veterano de la franquicia creada por George Lucas y también como puerta de entrada para aquellos que nunca han disfrutado de 'Star Wars' en pantalla grande.

"Quiero hacer una película para los fans de la saga y hacerles sentir de la manera que 'Star Wars' los hace sentir, presentando ante ellos una gran aventura, usando todo el tiempo y los recursos que tuvimos, rodada en IMAX... y todas esas cosas que no podíamos hacer antes [en la serie] y que la convierten en una experiencia muy cinematográfica", dice Favreau, que también espera que esos seguidores consolidados de la saga puedan ahora "llevar a los cines a alguien que nunca ha visto allí 'Star Wars' antes".

STAR WARS NACIÓ EN LOS CINES

Un empeño, el de llevar a los jóvenes a las salas, que no es menor ya que, recuerda el director de 'Elf', 'Iron Man' o 'El libro de la selva', fue el cine el lugar donde "a través de sus seis películas" George Lucas creó todo este universo que ha cautivado a millones de personas generación tras generación. "'Star Wars' originalmente viene del cine. Pudimos ofrecer una versión de esa experiencia en la serie de televisión, pero aquí nos estamos enfocando en lo que vino antes", insiste.

"Yo llevo a mis hijos a ver películas antiguas al cine. Y puedes ver una película una y otra vez, pero cuando lo haces con alguien más, hay algo especial en eso", explica con entusiasmo el director y guionista, que compara la primera experiencia de ver 'Star Wars' en cines con la primera visita de un niño a Disneyland: "Me encanta Disneyland, pero cuando los niños de mi familia son lo suficientemente mayores para llevarlos y ves cómo lo disfrutan... sabes que eso lo recordarán el resto de sus vidas".

Favreau recuerda que hace siete años "quizás había muchos chavales que no tenían la edad suficiente para ir a los cines y poder ver 'Star Wars'" e insiste en su deseo de que a través de las aventuras de Mando y Grogu este público neófito se "enamore" de la saga ahora en los cines para luego ver todo lo que se estrenó antaño". "Cuando te enamoras de algo como Star Wars, puedes profundizar mucho y ahora todo está ahí, puedes verlo en el streaming. Así que eso es parte de lo que buscamos", sentencia.

LA PRESIÓN DE LAS GRANDES SAGAS

El cineasta ha asegurado que ha "disfrutado enormemente" en la realización de esta nueva entrega de 'Star Wars', aunque ha reconocido que "la presión viene cuando el público finalmente ve la película, porque si no les gusta lo que haces... no puedes seguir haciéndolo".

Favreau ha destacado que todo el equipo que ha trabajado en el proyecto son fans de la saga y lo han disfrutado mucho, subrayando que "me encanta cuando el público se conecta con la película de la misma forma en que nosotros lo hacemos", tal y como ha sucedido con varios episodios de la serie que llegaron con gran impacto a la audiencia.

Respecto a las diferencias entre relatar las aventuras de Mando y Babi Yoda para televisión o para cine, Favreau ha explicado que "es algo muy diferente". "Porque cuando estoy sentado en un cine, no en mi casa, con otras personas... quieres que el cine se mueva y sea emocionante", señala.

El director ha subrayado que en las películas rige la máxima de la "eficacia" porque "todo tiene que suceder en dos horas", aunque por contra "tienes todos estos recursos y todo este tiempo para hacerlo". "Tienes esta pantalla enorme y tienes todos estos efectos visuales y todos estos artistas y animadores", apunta.

Sigourney Weaver, Jeremy Allen White, Jonny Coyne, Steve Blum y el mismísimo Martin Scorsese son algunos de los nombres que completan el reparto del nuevo filme de 'The Mandalorian and Grogu'. La saga 'Star Wars' tiene previsto el lanzamiento de múltiples filmes en cines para los próximos años, con casi una decena de proyectos en desarrollo, aunque la única película con fecha de estreno oficial es 'Star Wars: Starfighter', largometraje que estará dirigido por Shawn Levy y protagonizado por Ryan Gosling que llegará el 8 de mayo de 2027.