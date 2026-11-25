Archivo - Karla Sofía Gascón dice que “no se ha comprobado” que ella escribiera tuits ofensivos y promete "venganza": “No han podido destruirme” - CONTACTO - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actriz Karla Sofía Gascón ha evitado sumarse al llamamiento público de personalidades de la cultura como Javier Bardem y Rodrigo Sorogoyen, que pidieron el pasado lunes el voto para Frente Amplio.

"Cada quien en este mundo tiene derecho a hacer lo que le dé la gana con su existencia y apoyar lo que le dé la gana. Yo no soy quién para decirle a los demás lo que tienen que hacer con su vida, ni los demás son nadie para decirme lo que tengo que hacer yo con la mía. No tengo que dar explicaciones a nadie porque no importa tres pimientos a quién voy a votar. Pero, desde luego, no a quien creen", ha afirmado la actriz en una entrevista con Europa Press, tras ser preguntada sobre qué le parece que personalidades culturales pidiesen el voto para Frente Amplio.

Gascón ha asegurado que acudirá a votar el próximo domingo y meterá en la urna el sobre que le dé la gana meter. "Cuando llegue el momento de poner la papeleta en la urna iré y la meteré, la que a mí me dé la gana", ha zanjado.

Cerca de 200 personalidades del mundo de la cultura, entre ellas Bardem, Sorogoyen, el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y la escritora Rosa Montero, han suscrito un manifiesto que pide expresamente el voto para Frente Amplio en las elecciones del 29N.

El texto, bajo el título 'Vota Frente Amplio. Es la hora de redistribuir la riqueza', fue presentado el pasado lunes en Madrid por el ministro de Cultura y candidato de la coalición por Barcelona, Ernest Urtasun, durante un acto dedicado a la defensa de la cultura como derecho y contra la censura.

La iniciativa, promovida por Recortes Cero, una de las formaciones integrantes de Frente Amplio, reclama una mayor inversión en servicios públicos, especialmente en Sanidad, Educación, Cultura y Ciencia, así como salarios dignos y vivienda asequible.

Entre los firmantes figuran también el músico Rayden, la rapera Sara Socas, las actrices Vicky Peña y Mercedes Sampietro, el cineasta Emilio Martínez Lázaro y el pintor Antonio López. El manifiesto que pide el voto para Frente Amplio defiende la necesidad de una alternativa política que "sitúe las necesidades de la mayoría social en el centro de las decisiones".

Para ello, defiende redistribuir la riqueza mediante una fiscalidad "más justa", haciendo que bancos, monopolios y grandes fortunas contribuyan más; blindar las pensiones públicas en la Constitución; expulsar a los 'fondos buitre' del mercado de la vivienda; frenar el cambio climático y avanzar en la transición ecológica; y convertir a España en un factor de paz en el mundo.