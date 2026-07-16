1104755.1.260.149.20260716142309 Kira Miró y Salva Reina protagonizan 'Tres de más' y reflexionan sobre conciliación laboral: "Hay cosas que mejorar" - EUROPA PRESS

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El próximo 24 de julio llega a los cines 'Tres de más', comedia familiar dirigida por Mar Olid ('Sin cobertura', 'Al otro barrio', 'Aída') y protagonizada por Kira Miró y Salva Reina. La película, remake de la exitosa cinta italiana de Fabio De Luigi titulada 'Tre di troppo', sigue a Julia y Ernesto, que presumen de tener una vida ideal sin hijos y que, de la noche a la mañana, por una extraña maldición, se encuentra con tres niños en su casa.

La nueva realidad de la pareja conlleva varios cambios, algunos de ellos relacionados con el entorno laboral, en el que surge el problema de la conciliación, un tema sobre el que los actores del filme han reflexionado. "Yo creo que es muy difícil conciliar, y en este sector más", ha expresado Miró en una entrevista concedida a Europa Press, señalando que, sobre todo en una industria como la audiovisual, donde "no hay un horario fijo" y "los rodajes son muy largos", aún "hay mucho camino por recorrer". Reina apunta también lo complicado que puede resultar para las mujeres y avisa de que hay "cosas que todavía como sociedad tenemos que mejorar".

"Yo no soy madre, pero por lo que veo de mis amigas, no hay nada de conciliación", aporta Raquel Guerrero. "Me gustaría pensar que en lo que sí que se ha avanzado un poco es en el mundo de la pareja, es decir, un poquito más de compensar entre el hombre y la mujer", añade por su lado David Lorente. En este sentido, la directora de la cinta sí que observa un cambio, ya que "muchas veces el que concilia es el padre y no la madre".

Para Olid, aunque "efectivamente nos queda mucho trabajo todavía por hacer", se está avanzando. "Creo que estamos en un camino muy interesante, porque al final te das cuenta de que a los niños hay que cuidarles, hay que educarles, hay que llevarles, hay que traerles...", expone, remarcando que, además "los padres lo quieren hacer, no es una obligación, es un gusto".

COMEDIAS FAMILIARES, UN GÉNERO PARA IR AL CINE EN GRUPO

En cuanto al género de la película, Olid sostiene que, en principio, "la comedia familiar es un caballo ganador" y lo ilustra con el ejemplo de 'Padre no hay más que uno', que "ha funcionado muy bien y de hecho los niños piden verla". La cineasta señala cómo una comedia familiar puede reunir en las salas a padres, hijos, abuelos, tíos, etc. "Yo pertenezco a una generación en la que tú te sentabas a ver la tele con tu familia y había algo muy bonito de convivir en ver la pantalla. Y creo que la comedia familiar nos trae eso de alguna forma", reflexiona.

"Yo creo que la comedia siempre se agradece y que la gente está, en los tiempos que corren, deseando pasar un buen rato", declara Miró, que observa además cómo salir de casa "es una proeza" ahora que "la sociedad nos lleva a que nos quedemos y todo lo hagamos a golpe de clic, tanto la compra como una peli". "Y después, al final, creo que las películas están diseñadas para verlas en el cine", agrega Reina, subrayando cómo "se comparte la energía" y "se ríe una sala entera".

"Ojalá haga que la gente siga yendo al cine", expresa Carmen Ruiz, comentando lo bueno que es que "haya cosas para toda la familia", ya que así van los niños, que son "la cantera de los espectadores nuevos, pero siguen yendo los padres".

CELEBRAR EL CINE ESPAÑOL COMO EL FÚTBOL

Hablando del cine español en general y de si se celebran lo suficiente sus logros, Olid, que destaca el "momentazo" que vive la industria con directores como Almodóvar, Amenábar, Bayona o 'Los Javis', que recientemente triunfaban en Cannes con 'La bola negra', invita a dejar de lado el "complejo de inferioridad con respecto al resto de las nacionalidades". "El español y la española está eligiendo el cine español", asegura la directora, señalando un "'boom' superbonito", con la gente hablando de películas como 'Los domingos' o 'Sirat'.

Por su parte, Miró y Reina expresan que sería "maravilloso" que la gente celebrase los logros del cine español aunque fuese una décima parte que los logros deportivos, con el entusiasmo que se está viendo por el mundial de fútbol. Así, los actores imaginan que se saliese a las calles "a celebrar el Oscar de Penélope Cruz o el Oscar de Bardem" o incluso "cualquier investigación científica, que tenemos muchas cosas que celebrar".

"Y sobre todo sentirnos orgullosos, que parece que, con todo mi cariño, hay ciertos sectores de la sociedad o ciertas personas que parece que les da coraje el cine", indica Reina, señalando que "al final es nuestra cultura y nuestra manera de pensar".

Además de Miró, Reina, Lorente, Ruiz y Guerrero, 'Tres de más' cuenta en su reparto con Luna Fulgencio, Ian Cortegoso, la debutante Adriana Bidae, Antonio Pagudo y Marta Hazas, entre otros. El filme es una producción de LAZONA, Warner Bros. Entertainment España y León Cobarde Films A.I.E., con la participación de Atresmedia Cine, Atresmedia y HBO Max.