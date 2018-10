Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese rodarán su sexta película juntos, Killers of the Flower Moon

Actualizado 25/10/2018 12:45:24 CET

412270.1.500.286.20181025105259

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese volverán a rodar juntos. Su sexto largometraje será Killers of the Flower Moon, un filme basado en la novela homónima del periodista David Grann cuya filmación arrancará en verano de 2019.

De acuerdo a Variety, varios ejecutivos de Imperative Entertaimentent, la productora que adquirió los derechos del libro en 2016, se reunieron con miembros de la Nación Osage, pueblo amerindio de Estados Unidos en torno al que gira la trama, con el objetivo de seleccionar algunas ubicaciones para el rodaje que comenzará en verano de 2019.

"Estoy muy emocionado de trabajar con Eric Roth (guionista) y reunirme con Leonardo DiCaprio para llevar esta historia estadounidense realmente inquietante a la pantalla. Cuando leí el libro de David Grann, inmediatamente comencé a imaginármelo: la gente, los escenarios, la acción... y supe que tenía que convertirlo en una película", expresó Scorsese.

La historia de Killers of the Flower Moon, basada en hechos reales, tiene lugar en la década de los 20 en Oklahoma y sigue los pasos de la Nación Osage, quienes eran las personas más ricas per cápita del mundo en aquel momento gracias al petróleo. Sin embargo, tras el descubrimiento del crudo en su territorio comenzaron a ser asesinados. A medida que el número de muertos aumentaba, el FBI tomó las riendas del caso para descubrir una escalofriante conspiración.

El proyecto supondrá el sexto filme de Scorsese protagonizado por DiCaprio. Una fructífera colaboración que arrancó en 2002 con la película Gangs of New York y a la que siguieron El Aviador (2004) con la que DiCaprio logró una nominación al Oscar, Infiltrados (2006), Shutter Island (2010) y El lobo de Wall Street (2013) por la que DiCaprio también fue candidato a la estatuilla. En 2015 actor y director volvieron a reunirse para rodar el cortometraje publicitario The Audition.

El actor se encuentra actualmente rodando Once Upon a Time in Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino, mientras que Scorsese está en plena posproducción de The Irishman, su película para Netflix.