Leticia Dolera defiende su feminismo tras la polémica con Clotet: "Estoy implicada de verdad, no es postureo"

Publicado 27/03/2019 17:28:06 CET

Protagoniza '¿Qué te juegas?', la ópera prima de Inés de León, que llega este viernes a los cines tras su paso por el Festival de Málaga

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Leticia Dolera protagoniza junto a Javier Rey y Amaia Salamanca '¿Qué te juegas?', la ópera prima de Inés de León, una comedia romántica que se ríe de los tópicos del género y que llega este viernes a los cines, después de haber participado en la Sección Oficial de la pasada edición del Festival de Málaga.

La actriz ha defendido su compromiso con el feminismo, cuatro meses después de la polémica en torno a las declaraciones de la actriz Aina Clotet, quien afirmó que no había sido contratada por Dolera para la serie 'Déjate llevar' por estar embarazada. "Estoy implicada de verdad, no es postureo", ha resaltado en declaraciones a Europa Press durante la promoción del filme.

En este sentido, la actriz ha respondido que quienes critican que la polémica fue consecuencia de defender de "manera tan vehemente el feminismo", en realidad usan "una forma moderna de decir 'calladita estás más guapa'".

El papel de Dolera en '¿Qué te juegas?' es el de Isabel, una joven monologuista que se convierte en el único recurso de Roberto (Rey). Él es un rico heredero que quiere conseguir que su hermana, Daniela (Salamanca) cambie de opinión en la empresa familiar y que se apuesta con su hermano mayor conseguir que ella se enamore en menos de un mes.

Inés de León ha señalado que esta película intenta aportar "más comedia gamberra que romanticismo" y se "burla" de las comedias románticas, de la misma manera que 'Scream' se ríe de los "clichés" de películas de miedo. "Me gusta el vehículo todoterreno que te dan las comedias, hacer pensar con la risa", ha dicho.

"LUPA" A LAS DIRECTORAS

De León es consciente de que el Festival de Málaga contaba en competición con solo cuatro películas filmadas por una mujer --entre ellas la suya-- pero cree que no se debe apuntar al festival por esto, sino que "se trata de un problema endémico" y "no se puede señalar solo a un culpable".

No obstante, destaca que "los números no engañan" y que "hay muchas menos directoras y técnicos" y que se mantienen tópicos como la resistencia a que las mujeres dirijan thriller o acción, o el aspecto físico en la sensación de "seriedad" y "profesionalidad". "Noto una lupa que nos juzga como mujeres y no como personas individuales", ha dicho.

En este sentido, Dolera ha agregado que es importante "analizar los roles de las mujeres", que tienen "menos presencia a partir de cierta edad", y los papeles de "víctima" o "mujer sexualizada", pero también poner el foco en "qué tipo de masculinidades se retratan" y "qué personaje se muestran como héroes", que tienen que ver con la "violencia" y la "dureza".

Dolera se encuentra en postproducción con su serie 'Déjate llevar', por lo que aún no se ha enfrentado a esa maldición que persigue a algunas directoras, que no consiguen levantar su segundo proyecto. "Aún no lo tengo escrito", ha dicho la actriz y directora, que ha tardado cuatro años en levantar este proyecto, que estrenará Movistar+.

Preguntadas por el 8M, Dolera espera que los políticos escuchen las peticiones de la calle y hace un llamamiento para que la gente vaya a votar el próximo 28 de abril. "Hay que salir de casa e ir a votar", ha manifestado la actriz, quien considera "un escándalo" que haya partidos que estén poniendo "en duda" el aborto o la Ley de violencia de género.