Archivo - El director argentino Lisandro Alonso en una imagen facilitada por la distribuidora Atalante. - ATALANTE - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cineasta argentino Lisandro Alonso cuestiona el concepto de libertad que defiende el presidente de Argentina, Javier Milei, en su nueva película, 'La libertad doble', que llega a los cines este viernes 27 de noviembre, y con la que obtuvo el Premio Ribera del Duero en la Seminci a la mejor dirección.

"Yo no sé si el eslogan del gobierno dice y grita enfurecidamente que la libertad avanza. No sé si la libertad avanza o en realidad retrocede", asegura el director en una entrevista con Europa Press, que establece un paralelismo entre las condiciones de vida de su protagonista, Misael, y la situación que atraviesa el país sudamericano bajo el actual Gobierno.

Lisandro Alonso sostiene que Misael, el protagonista de la película, representa a una parte de la población argentina que padece las consecuencias de las decisiones políticas. "No es el único, hay muchos millones de personas en Argentina que viven como él o parecido a él y tienen la misma cantidad de falta de derechos que por ley nos han sido otorgados", señala.

El cineasta considera que actualmente la libertad en Argentina, lejos de ampliar las posibilidades de los ciudadanos, "está acotando mucho las posibilidades para poder desarrollar una vida". "Entiendo que el significado de la palabra debería ayudar a que la vida de las personas sea más, que pueda optar más, que tenga más opciones para elegir cómo vivir, dónde trabajar, qué proyectos te den a futuro, cómo alimentar o educar a sus hijos", explica.

En este sentido, Alonso también denuncia el impacto de las políticas del Ejecutivo de Milei sobre la industria audiovisual argentina. "El hecho de que este gobierno se declarase bastante en guerra, expresa que está en el lado opuesto de la cinematografía argentina. Eso está quedando súper claro porque la producción de cine y contenido audiovisual en Argentina paró completamente", afirma.

Asimismo, extiende esta situación a otros ámbitos, como la sanidad, la educación, la ciencia y las jubilaciones. "No creo que haya muchas personas que estén de acuerdo con tanto recorte. Fue un ajuste muy duro, muy cruel, muy rápido, muy sorpresivo", sostiene.

No obstante, Alonso confía en que la situación sea transitoria y recuerda lo sucedido en Brasil durante la presidencia de Jair Bolsonaro y la posterior llegada de Lula da Silva. "Espero que esto sea un momento y después vengan otros", afirma.

EL REGRESO A MISAEL 25 AÑOS DESPUÉS

En 'La libertad doble', Alonso recupera al protagonista de su primera película, 'La libertad' (2001), para reencontrarse con él 25 años después y observar cómo han cambiado sus condiciones de vida. El cineasta considera esta nueva obra una secuela de aquella primera aproximación al personaje, aunque también plantea un juego de espejos entre la Argentina de entonces y la actual.

"Retomo en el mismo lugar donde lo dejé a Misael al final de 'La libertad' del 2001", explica. Sin embargo, el personaje ya no vive en las mismas circunstancias: se ha trasladado a otra zona y cuenta con otras comodidades, aunque ha decidido volver a interpretar una versión de sí mismo que permite recuperar su modo de vida, sus carencias y su relación con el trabajo.

El regreso también responde a una necesidad personal del director después de la experiencia de 'Eureka' (2023), una producción internacional que le llevó años de trabajo y que se rodó en diferentes localizaciones, entre ellas México, Almería, Portugal y Dakota del Sur. En esta última, el equipo trabajó en una comunidad indígena con temperaturas de hasta 30 grados bajo cero.

Alonso reconoce que aquella experiencia le dejó "bastante agotado" por la complejidad de coordinar equipos y coproductores de distintos países. Por ello, sintió la necesidad de regresar a una forma de rodaje más sencilla y austera, similar a la de sus primeras películas. "No fue tanto como una rebeldía de mi parte, sino que fue más buscar una sensibilidad más parecida a la que venía desarrollando cuando empecé a filmar", aclara.

El director también muestra su preocupación por las dificultades que afrontan las nuevas generaciones de cineastas argentinos para desarrollar sus proyectos. "No es el mejor momento para ellos, la verdad, pero espero que vengan mejores", señala. En su opinión, la cultura, junto a otras actividades sociales y deportivas, constituye un espacio de encuentro capaz de unir a personas con diferentes posiciones políticas.

"Son lugares comunes que nos integran como sociedad y nos hacen, calculo, ponernos de acuerdo o disfrutar las mismas cosas en algún momento", reflexiona Alonso, que reivindica la necesidad de seguir produciendo cultura para que las distintas generaciones puedan expresarse y encontrar formas de diálogo.