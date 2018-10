Lois Lane y Batman comparten una escena en Batman v Superman

Actualizado 27/01/2015 13:17:50 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS)

Confirmado: La intrépida reportera Lois Lane, interpretada por Amy Adams, compartirá planos con Batman en Batman v Superman: Dawn of Justice, la película de Zack Snyder en la que Warner recreará su gran universo cinematográfico de superhéroes con un cara a cara entre el Caballero Oscuro y el Hombre de Acero.

La actriz Amy Adams ha señalado en una entrevista para Press Association que ha rodado una escena con Ben Affleck, el actor que da vida al murciélago. "Va a hacer algo único", señalaba la actriz refiriéndose a Affleck. "Tiene una calidad asombrosa y un gran cuerpo para este trabajo", y agregaba: "Solo estuve en una escena con él, pero creo que me está permitido decirlo. No pude verle mucho, pero lo que vi fue fantástico".

La actriz ha confesado que ya ha visto parte del material de la película. Según ha señalado, la cinta "debería ser divertida". "Fue divertida para mi. No nos permiten hablar sobre ello, pero me encantaría contarle todo a todo el mundo. He hablado sobre mi breve trabajo con Gal (Gadot) como Wonder Woman y con Ben (Affleck) como Batman y fue una experiencia completamente positiva", remarcaba la actriz que da vida al interés amoroso de Superman, encarnado por Henry Cavill.

"Trabajar nuevamente junto a Zack (Snyder), Henry (Cavill) y Laurence Fishburne ha sido muy divertido. Me gusta interpretar a Lois, es un gran privilegio para mi. No me lo esperaba. No puedo esperar a verlo. La parte que he visto me pareció muy emocionante", remataba Amy Adams.

EL INICIO DEL CALENDARIO WARNER

El restreno de Batman v Superman: Dawn of Justice dará comienzo a una batería de películas de Warner protagonizadas por superhéroes de DC Comics.

El calendario de estrenos de Warner/DC hasta 2020 es el siguiente:

- Batman v Superman: Dawn of Justice, dirigida por Zack Snyder, que comenzará se estrenará el 23 de marzo de 2016.

- Suicide Squad, dirigida por David Ayer, encargado de la última cinta de Brad Pitt, Fury. Llegará a los cines en agosto de 2016.

- Wonder Woman, protagonizada por Gal Gadot, que será hija de Zeus, siguiendo el patrón de su serie de comics actuales. Estará en cines en junio de 2017.

- La Liga de la Justicia, Parte 1. Parece que la primera parte del gran grupo de héroes estará dividida en dos partes, ambas dirigidas por Zack Snyder. De esta forma, la cinta más esperada de DC llegará un año después de Batman v Superman, en noviembre de 2017.

- The Flash, que llegará en marzo de 2018 y estará protagonizada por Ezra Miller, y no por el Flash de la serie de televisión, Grant Gustin.

- Aquaman, que llegará en julio de 2018 con Jason Momoa como protagonista.

- Shazam, donde Dwayne 'The Rock' Johnson será Black Adam, el villano, y que se estrenará en abril de 2019.

- Liga de la Justicia, Parte 2. Estaría dirigida de nuevo por Snyder, y llegará en junio de 2019.

- Cyborg, en abril de 2020. Con Ray Fisher como el miembro más joven de la Liga de la Justicia.

- Green Lantern, que será un reinicio de la franquicia en junio de 2020.