Lourdes Viver Merino gana el XXI Premio Jordi Sierra i Fabra con 'El eco de los Djinn', una novela de fantasía

La joven escritora albaceteña de 18 años, se ha alzado con este galardón con 'El eco de los Djinn', una aventura ambientada en un universo mágico de dioses y criaturas mitológicas. - PREMIO JORDI SIERRA I FABRA

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Lourdes Viver Merino, de Albacete, ha ganado el XXI Premio Jordi Sierra i Fabra para Jóvenes, que reconoce el talento literario emergente y fomenta la escritura como herramienta de desarrollo creativo y personal, con su obra 'El eco de los Djinn', una aventura ambientada en un universo mágico de dioses y criaturas mitológicas

El jurado ha valorado especialmente la construcción del mundo narrativo, la ambientación y el desarrollo de los personajes secundarios, así como el equilibrio entre aventura, emoción y fantasía. Ha estado compuesto por Berta Márquez (gerente editorial de Literatura Infantil y Juvenil de SM), Elena O'Callaghan (escritora), Maite Carranza (escritora), Alba Quintas (escritora y ganadora del Premio Jordi Sierra i Fabra 2012) y Arturo Padilla (escritor y primer ganador del Premio Jordi Sierra i Fabra en 2006).

En esta convocatoria se han recibido 37 originales -30 firmados por chicas y 7 por chicos- con predominio de novelas realistas (15) y de fantasía (9), además de obras de ciencia ficción, terror, misterio, aventuras y thriller. Han participado autores no solo de España, sino también de Francia, Chile, Perú y Cuba, reflejo del carácter internacional del galardón.

Jordi Sierra i Fabra ha dado la enhorabuena a los participantes en estos galardones que convoca su Fundación desde hace 21 años, y ha afirmado que "escribir es una maratón sin fin, cada libro es siempre el primero, y el peaje del aprendizaje es duro, aunque suele confortar".

"Escribir es una necesidad para muchos y muchas, como lo es respirar. El esfuerzo, sacrificio, confianza y perseverancia más allá de los resultados es la clave para llegar a ser escritor o escritora", ha agregado.