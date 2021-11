Luis Tosar protagoniza 'Way Down', de Jaume Balagueró: "Todo el mundo ansía en algún momento atracar un banco"

El actor Sam Riley; el actor británico Freddie Highmore; el director de cine Jaume Balagueró; el actor alemán Axel Stein; la actriz Àstrid Bergès-Frisbey; el actor Luis Tosar y el actor José Coronado posan durante el photocall de la película 'Way Down'

El actor Sam Riley; el actor británico Freddie Highmore; el director de cine Jaume Balagueró; el actor alemán Axel Stein; la actriz Àstrid Bergès-Frisbey; el actor Luis Tosar y el actor José Coronado posan durante el photocall de la película 'Way Down' - Marta Fernández Jara - Europa Press

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Luis Tosar protagoniza la nueva película de Jaume Balagueró, 'Way Down', que llega a los cines este viernes 12 de noviembre y relata cómo una banda de atracadores planea su robo al Banco de España en diez días: "Me gustó este subgénero de atracos a bancos, es una fantasía que está en el subconsciente colectivo, todo el mundo en algún momento de su vida ansía atracar un banco", ha comentado Tosar.

La nueva cinta del director de 'REC' y 'Mientras duermes' cuenta también en el reparto con José Coronado, Freddie Highmore, Sam Riley, Astrid Bergès-Frisbey, Alex Stein y Liam Cunnigham en el reparto.

"Jaume es un tipo muy particular, pero que sabe colocar la cámara como Dios, y hay planos absolutamente maravillosos. Deja mucha libertad al actor, y por lo tanto se trabaja muy a gusto", ha afirmado José Coronado en una entrevista concedida a Europa Press.

Por su parte, Sam Riley ha afirmado que trabajar con Balagueró es "algo fantástico" y ha añadido que cuando vio 'REC' inmediatamente se enamoró de su forma de trabajar, su entusiasmo y su "cuidado con el detalle".

'Way Down' sitúa la historia en 2010, el año del mundial, y una de sus escenas recrea la celebración de la final en la Plaza de Cibeles. En este sentido, Balagueró ha desvelado que se puso a su disposición durante una jornada completa la Plaza de Cibeles, y de esta forma pudieron rodar: "Era algo muy complicado y tuvimos que utilizar cuatro unidades simultáneas, con sus cámaras y sus equipos en Cibeles. Supuso un esfuerzo enorme de producción y del equipo de dirección diseñar cómo iba a ser ese rodaje donde, además, intervenían miles de figurantes", ha explicado.

"El fútbol es una distracción fantástica, mucha gente descarga sus tensiones, no hace daño a nadie. Y luego se crean situaciones maravillosas como pasó en 2010, en el que un país entero estaba enfervorizado por el logro de nuestra selección", ha señalado Coronado.

'Way Down' cuenta con un reparto internacional y nacional y su voz original combina el inglés con el español. "El mercado se globaliza, estamos acostumbrados a ver películas y series que llegan, que traspasan fronteras, y se convierten en éxitos monumentales fuera de España. Los éxitos españoles ya no se limitan al mercado español, empiezan a ser globales. Es algo que se está produciendo por las características del mercado y las plataformas. Por lo tanto, creo que tenemos que empezar a acostumbrarnos a eso", ha expresado Balagueró.

A su vez, Luis Tosar ha asegurado que es una forma de trabajar, ya que se vive en una comunidad europea bastante amplia" en donde hay diferentes nacionalidades.

"Quizás nosotros tiramos más hacia latinoamérica por una cuestión de lingüística, pero no debemos olvidar este mercado común que tenemos con Europa", ha señalado Tosar. Además, ha añadido que deberían surgir de "manera natural" más proyectos como 'Way Down'.