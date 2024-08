Mafalda tendrá su propia serie de animación dirigida por el argentino Juan José Campanella

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Mafalda, el icónico personaje creado por Quino, tendrá una adaptación en forma de serie de animación en Netflix bajo la dirección de Juan José Campanella. Así, el ganador del Óscar a mejor película de habla no inglesa en 2010 por El secreto de sus ojos, llevará el lúcido inconformismo y las certeras sentencias de la joven a la pequeña pantalla en un proyecto que aún no cuenta con fecha de estreno.

La plataforma de 'streaming' ha anunciado esta nueva adaptación del personaje a través de su cuenta de X. El vídeo con el que ha dado a conocer la noticia muestra un globo terráqueo detrás del que lentamente aparece la figura de Mafalda, que lo hace girar para acabar en Argentina, su país de origen.

Precisamente este 2024 se han cumplido 60 años desde que el fallecido Quino publicara la primera historieta del personaje. Para Campanella, este proyecto es "el desafío más grande" de su vida, por tener la oportunidad de "convertir a Mafalda en un clásico de la animación". A través de un comunicado, el realizador ha confesado que mantiene un cariño especial por el material original, que le acompañó desde los "siete u ocho años" y del que puede "citar varios chistes de memoria". "Mafalda y sus amigos no solo me hacían reír muchísimo, sino que de vez en cuando me mandaban al diccionario. Y cada palabra nueva que aprendía venía con el premio de una nueva carcajada. Pronto ya era uno más de la pandilla de Mafalda", señala.

Además, su principal objetivo con esta adaptación será "trasladar una de las obras más grandes de la historia del humor gráfico al lenguaje audiovisual" actual. "¿Cómo podemos reconectar a las nuevas generaciones que no crecieron con Mafalda con esta gran obra? ¿Cómo podemos llevar su ingenio, su mordacidad, a los chicos que hoy crecen en plataformas digitales? ¿Cómo se puede, en fin, trasladar una de las obras más grandes de la historia del Humor Gráfico al lenguaje audiovisual?", se pregunta Campanella recordando las preguntas que le asaltaron cuando Quino visitó el rodaje de su película de animación Futbolín (Metegol).

Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido popularmente como Quino, falleció el 30 de septiembre de 2020 a los 88 años. De 1964 a 1973, sus tiras de Mafalda encandilaron a los lectores de la revista semanal Primera Plana y el diario El Mundo. Campanella mantiene un respeto absoluto por el creador y, de hecho, en su comunicado recuerda que sabe que no podrán "elevar a Mafalda, porque más alta no puede estar".

Por todo el legado que Mafalda atesora, por su completa admiración por su creador, en esta adaptación tratarán de mantener "el humor, el timing, la ironía y las observaciones de Quino", con el propósito de dar al personaje una adaptación a su altura. "Sabemos que no podremos elevar a Mafalda, porque más alta no puede estar. Pero soñamos con que los que somos devotos de ella desde la primera hora podamos compartirla con nuestros chicos, y aunque haya cosas reservadas solo para adultos, podamos todos largar una carcajada en familia, y por qué no, ir al diccionario de vez en cuando", concluye reiterando que se trata de un "desafío".

Esta no será la primera vez que Mafalda salte a la pequeña pantalla, puesto que ya contó con una serie de 52 cortometrajes en 1972 dirigida por Catú y producida por Daniel Mallo y Óscar Desplats. En 1979 estas piezas fueron ordenadas por temáticas y convertidas en un largometraje que se estrenó en cines. Ya en 1994, el realizador cubano Juan Padrón llevaría de nuevo la historieta a la televisión con 104 cortometrajes más centrados en la acción cómica que en los diálogos que caracterizaban a la primera adaptación.