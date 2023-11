Malena Alterio 'conduce' su primer protagonista en 'Que nadie duerma': "Estoy muy orgullosa del camino que he tenido"

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Malena Alterio protagoniza la nueva película de Antonio Méndez, 'Que nadie duerma', una cinta adaptada del libro homónimo de Juan José Millás, y que supone el primer papel protagonista en el cine para una actriz nominada a los Premios Forqué por este film, que se estrena el próximo viernes 17 de noviembre.

"Es verdad que esta es mi primera película como protagonista, donde mis ojos ocupan toda la pantalla, y eso nunca me había pasado hasta ahora. Para nada me he sentido en déficit (en la profesión). Estoy muy orgullosa del camino que he tenido. Todo lo anterior es consecuencia de este presente", ha asegurado en una entrevista con Europa Press.

La actriz celebra su nominación a los Forqué, especialmente porque es "más complicado" cuando la película no se ha estrenado y confía en que su nominación ayude a la película a obtener buenos resultados en los cines. "Recibí la noticia con mucha alegría. Nos viene bien para que la gente se anime más a ver la película", ha indicado.

Malena Alterio comparte elenco con actores como Aitana Sánchez-Gijón y Rodrigo Poisón. En ella, Alterio encarna a Lucía, una informática que pierde su empleo y decide trabajar como taxista mientras recorre las calles de Madrid. La actriz ha desvelado que fue "escéptica" con porque el libro de Millás es muy "fantástico".

"Había cosas muy difíciles para llevar al cine. En un principio, pensé que me iban a convertir en un pájaro extraño y que habría efectos especiales. Aunque fui muy escéptica en sus inicios, me alegro por haberme dejado llevar", ha afirmado.

El director Antonio Méndez, en declaraciones a Europa Press, confiesa que vivir en el extranjero (Estados Unidos) le empuja a buscar novelas como las de Millás para trabajar en España. "Soy casi incapaz de escribir algo contemporáneo porque he perdido un poco de ese contacto con la realidad española. Me siento muy extranjero pero tenía añoranza por volver", ha asegurado.

En relación con 'Que nadie duerma', Méndez elogia que la novela sea "contemporánea", "vibrante" y "maravillosa". "Ha sido un reto porque tiene tintes de misterio, es fantasiosa e imaginativa", ha afirmado.

LIBERTAD CREATIVA

Por otro lado, Aitana Sánchez-Gijón, que ha reconocido que no se había leído el libro antes de participar en la película, ha elogiado el universo de Millás porque "es uno de los escritores más originales de España".

"Fue un descubrimiento. Me leí el libro inmediatamente en cuanto el proyecto me llegó y me pareció fascinante", ha apuntado.

La actriz, que interpreta a una productora teatral, ha aplaudido que el director de cine les haya dado libertad creativa para la improvisación. "Poder improvisar ha sido un regalo y una posibilidad de volver a jugar. Es un tipo de proceso que yo estoy muy acostumbrada a tener en teatro porque tienes un periodo de experimentación, de ensayos, donde no buscas un resultado concreto y te puedes permitir buscar, equivocarte, improvisar. Algo que son procesos opuestos a los del cine", ha indicado.