María Guerra, Isabel Martínez, Natalia Lukic, Chema Alba y Luciano Berriatúa, homenajeados por la Academia de Cine

Cortesía de los premiados. Imagen María Guerra ( Txuca Pereira) - ACADEMIA DE CINE

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Academia de Cine ha reconocido a Chema Alba, Luciano Berriatúa, María Guerra y a Isabel Martínez y Natalia Lukic por sus largas carreras al servicio de la industria cinematográfica.

La institución ha destacado estos cinco profesionales que, por diversas razones, no pueden optar a un Premio Goya y, sin embargo, cuentan con amplias trayectorias al servicio de la cinematografía.

Precisamente, Alba es colorista; Berriatúa es restaurador fílmico; Guerra es script; y Martínez y Lukic --fundadoras de Mesala-- son representantes de actores, actrices, guionistas y directores.

El premio, que cumple su decimosexta edición, lo recibirán el próximo 20 de octubre, a las 19:00 horas, en la Academia.