María Luisa Gutiérrez: "Casi todos los partidos políticos me felicitaron por mi discurso en los Goya"

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La productora María Luisa Gutiérrez, nominada a los Premios Platino por 'La Infiltrada' y 'Padre no hay más que uno 4', ha revelado que "casi todos los partidos políticos" le felicitaron por su discurso en la última edición de los Premios Goya, donde reivindicó que la memoria histórica también está para la historia reciente de España, en alusión a los asesinatos de ETA.

"Casi todos los partidos políticos generalistas me felicitaron por mi discurso, algunos lo hicieron en público y otros en privado", ha comentado en una entrevista con Europa Press, con motivo de la XII edición de los Premios Platino que se celebran este domingo en Madrid.

La productora recuerda que lo pasó mal durante los dos días siguientes a los Goya y lamenta que algunas personas no estuvieron de su lado cuando lo necesitaba. "Vi gente que se han puesto de mi lado cuando las cosas han ido bien, pero cuando vinieron mal no lo hicieron", ha señalado antes de reiterar que "no cambiaría ni una coma" del discurso.

Durante la entrevista, María Luisa Gutiérrez señala que está en su mejor momento profesional y desvela que su última película, 'Un funeral de locos' ya es la segunda más taquillera del cine español, pese a que se estrenó hace tres semanas. En el caso de 'La infiltrada', dice que el "germen" de la historia es suyo y que supone un proyecto muy personal que ella misma inició.

"El haber apostado por un proyecto y haber tenido la visión de localizar una historia y que esa historia termine con el Goya a Mejor Película es un orgullo", admite.

Por otro lado, se ha referido a las subvenciones del Ministerio de Cultura para la producción de películas y ha asegurado que "si se ven como un coste y no una inversión es un problema". "Si desde los ministerios y desde el gobierno, tanto estos como los que vienen, los que estuvieron y los que vendrán, vieran que el dinero que dan al cine es dinero que se invierte en cultura de este país y en patrimonio cinematográfico de este país, no nos estaríamos cuestionando si el dinero que hay es suficiente o no", ha defendido.

Además, pide "regular" el uso de la Inteligencia Artificial, al mismo tiempo que afirma que es una herramienta que tiene "muchas oportunidades".

Por último, reclama que la Academia de Cine dé un Premio Goya a la película más taquillera en el cine español de cada año porque "al final son las que hacen que las demás existan". "En una industria sana tiene que existir la parte industrial, que es la que hace que funcione el mecanismo para que pueda existir el otro cine que va luego con la marca España y que viaja por el mundo y que gana festivales, pero que no llega al gran público", ha apostillado.