Maribel Verdú se adentra en el cine de terror con 'Bajo tus pies': "Me humaniza saber lo que pasa a mi alrededor"

Archivo - Maribel Verdú posa en el photocall de la película ‘Cuando nadie nos ve’, durante la 72 edición del Festival de Cine de San Sebastián, a 23 de septiembre de 2024, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). - Raúl Terrel - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La actriz Maribel Verdú ha cambiado sus tradicionales papeles en drama y comedia por el cine de terror, al protagonizar el largometraje 'Bajo tus pies', dirigido por Cristian Bernard. La película narra la historia de una madre que se muda con sus hijos a una nueva casa, donde la comunidad de vecinos comparte el silencio frente a lo que sucede.

"Necesito conocer la realidad por muy dolorosa que sea, por mucho que duela. Necesito vivir en esta vida y saber lo que pasa a mi alrededor, porque me humaniza, me hace una persona más solidaria, más empática y mejor persona", ha explicado Verdú en una entrevista con Europa Press sobre el paralelismo de ese "silencio compartido" de la película con el que existe en la realidad.

Al respecto, ha asegurado que ella no quiere vivir en un "globito" alejada de la realidad y ha explicado que estar cerca del "dolor" de los demás hace que pueda soportar el propio.

"Me niego a vivir en un globito y decir 'ay, no, es que esto no quiero leerlo porque es durísimo, es que para qué ver esas imágenes'. Pero es la realidad, cariño. Si no te enfrentas a ello, vivir en los mundos de Yupi está muy bien para quien quiera. Yo no puedo hacerlo", ha añadido.

'Bajo tus pies' combina el thriller con el terror y, según ha explicado Bernard a Europa Press, también "un subtexto político", que es la crítica a la crisis de la vivienda.

"Cuando decido hacer la película acá en España, percibí eso y dije 'tiene que estar en la peli'. Porque si no la peli va a ser genérica. Puede transcurrir en cualquier ciudad del mundo pero específicamente el problema que está sucediendo en Europa con la vivienda a mí me parecía muy interesante incluirlo también", ha explicado el cineasta.

Por otro lado, Verdú ha reconocido que, a pesar de haber encarnado personajes femeninos "muy al límite" que tienen que "poder con todo y luchar contra las visicitudes de la vida", en esta ocasión da vida a una madre que tiene que dejarse cuidar por sus hijos.

"En este caso me dejo llevar porque cuando uno no duerme y te roban el sueño, literalmente te vuelves loca, tu vida deja de tener sentido. Y ellos (los personajes infantiles) son los que me protegen, me cuidan y ejercen de madre conmigo. Nunca me había pasado", ha explicado.

La actriz lleva el peso del largometraje junto a Sofía Otero, que con 13 años se estrena en el cine de terror. "Cada director tiene una forma muy distinta de trabajar y cada género es bastante distinto. Esta película tiene terror y un lado un poquito así más maternal. Es muy bonita y he aprendido también esto, no sabía cómo se rodaban las películas de miedo", ha reconocido.