Marvel busca a un actor judío 'tipo Zack Efron' para ser Moon Knight en la serie de Disney+

Marvel Studios se ha puesto en marcha para encontrar a su candidato ideal para ser el Caballero Luna en 'Moon Knight', la nueva serie que prepara para Disney+. La compañía está buscando actores con raíces judías y que tengan un físico similar al de Zac Efron.

Según informa GWW, web que ha desvelado información bastante sólida sobre los nuevos y futuros proyectos de Marvel, la Casa de las Ideas está buscando a un intérprete preferiblemente de nacionalidad israelí o que tenga orígenes judíos. El medio comenta que el estudio quiere a un actor "tipo Zac Efron".

Con esta información, puede significar que el actor de 'High School Musical' no estaría en la mente de Disney y Marvel. Aunque esto tampoco puede descartarse, ya que Efron es de origen judío. Precisamente el protagonista de 'Malditos vecinos' estuvo a punto de ser Ikaris en 'The Eternals', antes de que Richard Madden le 'robase' el papel.

LA HISTORIA DE MOON KNIGHT

El que Marvel busque a un actor con raíces judías da a entender que quiere que la serie sea lo más fiel al cómic respecto a los orígenes del superhéroe. El Caballero Luna, llamado también Marc Spector, es el hijo rebelde de un rabino estadounidense, que siendo un adulto se gana la vida como mercenario, pese a haber sido boxeador e infante de la marina.

Spector se convierte en Moon Knight en un viaje a Egipto, cuando es golpeado hasta la muerte por el mercenario Raoul Bushman. El joven muere pero el dios egipcio Khonshu le ofrece volver a la vida si se convierte en el avatar de la deidad en el mundo terrenal. De esta forma, Spector acaba convertido en el Caballero Luna, un superhéroe que vigila bajo la oscuridad de la noche.

'Moon Knight' será una de las grandes apuestas futuras de Marvel para Disney+, junto con las series de 'She-Hulk' y 'Ms. Marvel' y su llegada a la plataforma de la Casa del Ratón no será, como mínimo, hasta 2022, debido a que el calendario de 2020 y 2021 está repleto de estrenos de títulos anunciados como 'The Falcon and the Winter Soldier', 'WandaVision', 'Loki' u 'Ojo de Halcón.