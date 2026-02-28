Mauro Herce, Goya a la mejor fotografía por 'Sirat', defiende el cine como "casi una religión"

BARCELONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mauro Herce ha recibido este sábado el Premio Goya 2026 a la Mejor Dirección de Fotografía por su trabajo en la película 'Sirat'. A este galardón también optaban Rui Poças, por 'Ciudad sin sueño'; Bet Rourich, por 'Los Domingos'; Pau Esteve Birba, por 'Los Tigres'; y Javier Agirre Erauso, por 'Maspalomas'.

El galardonado ha defendido que para él, el cine es "casi una religión". "Ya llevo 25 años en esto. Acabo de cumplir 50. Así que la mitad de la vida viviendo con vosotros, aprendiendo de vosotros. Muchísimas gracias. La verdad que para nosotros el cine es casi una religión, podríamos decir", ha añadido.

Se trata del segundo 'cabezón' de Herce, aunque es el primero que logra trabajando con Oliver Laxe. De hecho, ya trabajaron juntos en 'O que arde'.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 40 edición, una ceremonia que tiene lugar en en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).