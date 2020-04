Mehdi Idir dirige 'Los profesores de Saint-Denis': "El virus muestra que no hay que dar nada por sentado"

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los franceses Mehdi Idir y Grand Corps Malade dirigen 'Los profesores de Saint-Denis', la segunda película de esta pareja que llega cuatro años después de 'Patients' (2016) y con la que regresan al instituto de su infancia y adolescencia para reflejar los problemas y obstáculos de la población más desfavorecida.

"Este virus demuestra que no hay que dar nada por sentado", ha manifestado Idir acerca de la Covid-19 durante una entrevista concedida a Europa Press a través de videoconferencia, realizada en pleno confinamiento con motivo de la crisis del coronavirus, que ha llevado a la distribuidora A Contracorriente a estrenar esta cinta este viernes 17 de abril en su sala virtual, ante el cierre de los cines.

El cineasta ha afirmado que su interés por la educación y la curiosidad por saber qué ocurría ahora en su instituto le llevaron a sacar adelante este proyecto, en el que Samia, una joven maestra que asume la dirección de estudios en una escuela en los suburbios de París, descubre en su tarea diaria los problemas de disciplina y la realidad social que pesa sobre el barrio, pero también la increíble vitalidad y humor tanto de los estudiantes como de sus compañeros docentes.

Esta película está protagonizada por la ganadora a un César a la Mejor Actriz Revelación Zita Hanrot ('Fatima') junto a Alban Ivanov ('C'est la vie', 'El gran baño'), Moussa Mansal ('Colt 45'), Soufiane Guerrab ('Patients') y el debutante Liam Pierron, entre otros. Este último fue uno de los nominados a Mejor actor revelación en los Premios César 2020 gracias a su interpretación en esta película.

"En Francia, se supone que la escuela es para todo el mundo, que todos tienen las mismas oportunidades, pero en un barrio como este no es lo mismo que estudiar o enseñar en París, que está solo a 15 minutos en coche", reflexiona el cineasta, quien al volver a su instituto comprobo que las cosas no habían mejorado en tres décadas, según ha explicado.

Para escribir esta película, que se enmarca en el cine social, él y Grand Corps Malade pasaron "días enteros" en el instituto con alumnos, profesores y vigilantes y se dieron cuenta de que los problemas que ellos veían cuando eran pequeños no solo no se han solucionado, sino que en muchos casos se han agravado. "La gente es cada vez más pobre", ha señalado Idir, quien decidió poner en boca de su protagonista una situación real, en la que la maestra consigue destinar parte de la comida de la cantina a las familias más desfavorecidas.

'Los profesores de Saint-Denis', que tiene como referentes otras películas de temática parecida, como la estadounidense 'Mentes peligrosas' o la francesa 'La clase', tiene como objetivo "mostrar a todo el mundo cuál es la realidad" de estos barrios, y cómo, "incluso con la mejor voluntad de la gente, con padres implicados y profesores que trabajan duro, el contexto acaba imponiéndose". "El fallo es el sistema, no de las personas", ha apuntado el cineasta.

Sin embargo, no cree que estas películas lleguen a la esfera política ni tengan algún tipo de influencia, porque se trata de "problemas habituales de barrios marginales de los que ellos son conscientes". "No conozco ninguna película que haya conseguido cambiar a ningún responsable político. Nosotros no es lo que queremos, no tratamos de cambiar las cosas", ha dicho.

Para esta película, los directores decidieron contar en parte de su reparto con actores sin experiencia previa, algunos de los cuales fueron elegidos a través de castings y otros en la calle. Para conseguir más veracidad, les dieron espacio para la improvisación, basándose en los textos que habían escrito. "Usaron su propio vocabulario para que hubiera vida, aunque al principio estaban un poco cortados, pero finalmente jugamos con esos elementos", señala Idir.