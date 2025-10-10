El Ministerio asegura 24 obras para una exposición sobre la reina Victoria Eugenia en la Galería de Colecciones Reales

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha otorgado garantía de Estado a 24 obras que se exhibirán en la exposición temporal 'Victoria Eugenia' en la Galería de las Colecciones Reales. Las obras han sido aseguradas en 766.442, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las obras aseguradas son pinturas y fotografías, además de joyería e indumentaria cedidas por colecciones privadas de Roma y Madrid, la Fundación Álvaro de Bazán, el Diario ABC, la Fundación Arte y Legado de Barcelona, Fundación Caja Sur, Cruz Roja, el Museo Nacional de Arte de Barcelona y la National Portrait Gallery de Londres.

Entre las obras aseguradas figuran varios retratos de María Eugenia pintados por Ricardo Canals, Feliz Maestres o Joaquín Sorolla. También se han asegurado fotografías como las realizadas por Christian Franzen 'Vestido de novia de Victoria Eugenia' (1906), 'Calas y joyas de Victoria Eugenia' (1906) y 'Salida de Alfonso XIII y Victoria Eugenia de la Iglesia de los Jerónimos' (1906).