Mira Sorvino, en la Comic Con Málaga: "A los depredadores sexuales poderosos se les ha acabado la impunidad"

El director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, entrega una Biznaga de Honor a la actriz Mira Sorvino en el marco de la San Diego Comic Con Málaga. - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA, 2 Oct. (de la enviada especial de Europa Press, Laura Novo) -

La actriz estadounidense Mira Sorvino, una de las voces que denunció a Harvey Weinstein en el marco del movimiento #MeToo, ha augurado el fin de "la impunidad" para "los depredadores sexuales poderosos", aunque ha advertido de que estas conductas persisten, por lo que ha reclamado más solidaridad y responsabilidad con las víctimas.

Así se ha pronunciado la actriz en Málaga, donde ha recibido de manos del director del Festival de Málaga, una Biznaga de Honor. Sorvino se encuentra en la ciudad andaluza con motivo de su participación en la San Diego Comic-Con Málaga, donde ha ofrecido una charla sobre su vida y trayectoria, en la sección Play One Series.

"Creo que se ha acabado con la impunidad con la que algunos depredadores poderosos solían actuar. ¿Sigue existiendo ese comportamiento depredador en algunos lugares? Probablemente sí, porque los seres humanos son capaces de hacer cosas malas. Pero creo que ahora existe una mayor exigencia de responsabilidades y más solidaridad. Y no solo entre mujeres, porque los hombres también son víctimas y supervivientes. Creo que hemos avanzado, al menos en cierta medida", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

Sorvino participó en el reportaje de investigación que 'The New Yorker' publicó en 2017 sobre el productor Harvey Weinstein. En aquel trabajo, elaborado tras diez meses de investigación, 13 mujeres relataron supuestos episodios de acoso o agresión sexual ocurridos entre la década de 1990 y 2015, entre ellas, la propia Sorvino y Rosanna Arquette, antiguas empleadas de Weinstein, junto con otras que permanecieron en el anonimato. Tres de las mujeres denunciaron violación.

La actriz relató entonces que Weinstein la acosó sexualmente y trató de presionarla para iniciar una relación física mientras trabajaban juntos. Sorvino y otras intérpretes manifestaron asimismo que sospechaban que, tras rechazar sus avances o quejarse ante representantes de la compañía, el productor las apartó de proyectos o desalentó a otros profesionales a contratarlas.

"UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD"

En este contexto, Sorvino ha recordado que, con el movimiento #MeToo, sintió que el público le dio "una segunda oportunidad, una nueva mirada". "Quizá esa sea la razón por la que no la hemos visto tanto durante veinte años: su carrera estaba siendo bloqueada por un monstruo", ha resumido la intérprete.

Entre los títulos más conocidos de la actriz figura 'Romy y Michele', comedia de 1997 protagonizada junto a Lisa Kudrow, cuya secuela está actualmente en producción. La continuación recupera a ambas protagonistas y a parte del reparto original; Robin Schiff, creadora de los personajes y guionista de la primera película, firma de nuevo el libreto.

Sobre esta nueva entrega, Sorvino ha explicado que los personajes continúan siendo "muy divertidos y peculiares" y que la trama seguirá abordando "la amistad, pero también su búsqueda del amor, cómo eso las separa y cómo vuelven a encontrarse".

La actriz, que junto a Kudrow ejerce como productora ejecutiva, ha asegurado que fue "un placer" volver a interpretar a Romy y ha agradecido a Disney que decidiera recuperar la historia. La secuela se estrenará como producción original de Hulu en Estados Unidos y llegará a Disney+ en los mercados internacionales.

Al margen de ese proyecto, Sorvino ha recordado que esta no es su primera visita a España, país en el que rodó Barcelona, de Whit Stillman, y Semana Santa, un 'thriller' ambientado en Sevilla.