Mónica Naranjo pone voz a la villana de 'Minions. El origen de Gru': "Siempre soñé doblar un personaje de animación"

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El estudio de animación Illumination vuelve a los cines este viernes 1 de julio con 'Minions. El origen de Gru'. Se trata del segundo spin-off de la saga 'Gru. Mi villano favorito' que narra los orígenes del protagonista de la franquicia, quien se tiene que enfrentar a un equipo de supervillanos, los Salvajes Seis, liderado por Donna Disco, quien es doblada en su versión al castellano y al catalán por la cantante Mónica Naranjo, que debuta así en el mundo del doblaje.

"Es un sueño cumplido, siempre quise poner voz a un personaje de animación", declara la artista de Figueras en una entrevista concedida a Europa Press en la que, acompañada de Florentino Fernández, todo un veterano en el doblaje de la saga, subraya que "es en la gran pantalla" donde el público podrá disfrutar plenamente de 'Minions. El origen de Gru'.

Secuela de 'Los Minions', este segundo spin-off de la franquicia narra cómo Gru comenzó a soñar con convertirse en el villano más temible del mundo. "Me hizo preguntarme cómo era, cuál iba a ser su participación en esta película, donde los Minions siguen siendo los protagonistas. En la película, ves que tiene mucha inquietud, que tiene muchas ganas de hacer cosas, de no quedarse parado en un sitio, va evolucionando y aprendiendo. Esta propuesta nos permite ver cómo Gru y los Minions se van conociendo e intentar alcanzar la villanía más absoluta", explica Fernández recordando que, aunque son los malos, son "entrañables".

Para Naranjo y Fernández, más que villanos, "son malvados que hacen trastadas". "La gran diferencia de los malos a los buenos personajes, es que los antagonistas tienen una libertad absoluta para hacer lo que quieren y nadie les dice nada, excepto la ley. Las buenas personas no, pues saben que hay códigos y razonan. Eso los villanos no lo distinguen. Pero, en esta película, más que una villanía, lo que se ve más bien es hacer trastadas", expone el actor. "Es todo muy blanco, muy ingenuo", agrega la cantante y actriz.

"Eso es lo que más atrae, sobre todo a los niños, porque son porrazos, golpes, risas. Es una parte de la villanía que mola mucho. Más que los malos, lo que nos gustan son los traviesos", continúa Fernández. "Son aquellas cosillas que harían los niños, son diablillos. Por eso, gustan", comparte Naranjo.

"UNA PELÍCULA PARA DISFRUTAR EN LOS CINES"

Un largometraje con el que la factoría de otros éxitos como 'Mascotas' o '¡Canta!' busca volver a atraer al público familiar a las salas. "Se lo han currado mogollón. Illumination ha hecho unas escenas con unos efectos visuales increíbles, como el momento de la persecución. Nunca había visto algo así en animación, no te puedes perder ningún detalle. Por eso hay que ir a verla al cine", insiste Naranjo .

"Tiene un sonido increíble, de ese que solo se puede disfrutar en pantalla grande. Es importante ir al cine para vivir esa experiencia, estar con las palomitas, con la bebida, con la música. Es la mejor forma de disfrutarla", agrega Fernández. Por otro lado, Naranjo ha logrado mimetizarse con su personaje, logrando dotar de una personalidad única a la villana.

"Ha sido maravilloso. Me enamoré de Donna Disco en cuanto me la presentaron. Es una mala malísima, que tiene mucho ritmo. Tiene un pelo afro maravilloso y muchísimo estilo. Era imposible decir que no. Ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida", señala Naranjo.

Dirigida por Kyle Balda y escrita por Brian Lynch y Matthew Fogel, 'Minions. El origen de Gru' está producida por Chris Meledandri, Janet Healy y Chris Renaud. En su doblaje al castellano cuenta con las voces de Mónica Naranjo y Florentino Fernández, mientras que en su versión original al inglés tiene en su reparto a Steve Carell, Taraji P. Henson, Michelle Yeoh, RZA, Jean-Claude Van Damme, Lucy Lawless, Dolph Lundgren, Danny Trejo, Russell Brand, Julie Andrews y Alan Arkin. En ambas versiones, Pierre Coffin, director de las cuatro anteriores cintas de la saga, presta su voz a los Minions.

