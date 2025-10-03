Muere a los 56 años Javier Manrique, actor de 'Camera Café' y 'El día de la bestia'

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actor de cine, teatro y televisión Javier Manrique ('Camera Café', 'El día de la bestia') ha fallecido a los 56 años, según ha informado la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

"Fallece el actor Javier Manrique, que participó en películas como 'Mi gran noche', 'Todo es mentira', 'El día de la bestia',' Así en el cielo como en la tierra' o 'Más que amor, frenesí'", ha destacado la institución cultural en un comentario publicado en X, recogido por Europa Press.

Nacido en Perú, el intérprete participó en algunas de las series más populares en España desde finales de los 80: 'Farmacia de Guardia', 'La casa de los líos', 'A las once en casa', 'Turno de oficio', 'Este es mi barrio', 'Hospital Central', 'Centro médico', o 'Camera Café', donde dio vida al popular personaje de Lorenzo.

Su carrera también fue prolífica en cine, donde actuó en películas como 'Todo es mentira' --con Penélope Cruz--, 'Más que amor frenesí' y donde se ganó un hueco en las películas del director Álex de la Iglesia, con roles secundarios en 'El día de la bestia', 'Las brujas de Zagarramurdi', y 'Mi gran noche' (2015).

En los últimos años Javier Manrique dejó a un lado la interpretación para centrarse en su faceta de representante de actores con su propia agencia, Manrique Management, llevando la carrera de jóvenes promesas como Marco Cáceres.