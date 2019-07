El mundo del cine y la televisión despide a Eduardo Gómez: "Es la vida la que no tiene gracia"

Actualizado 28/07/2019 15:52:41 CET

Eduardo Gómez en La que se avecina - TELECINCO

MADRID, 28 Jul. (EDIZIONES) -

El actor Eduardo Gómez, conocido por sus personajes en series de televisión como 'Aquí no hay quien viva' o 'La que se avecina', ha fallecido en Madrid a los 68 años de edad. El intérprete, muy querido por toda la industria del entretenimiento, ha recibido numerosas y afectuosas despedidas por parte de seguidores, actores, cantantes y periodistas.

Muchos han coincidido en recordar algunas frases célebres de sus personajes televisivos, como el cariñoso "Mente Fría", o la frase "¡¿qué somos, leones o huevones?!", pronunciada en 'La que se avecina'.

Nos ha dejado mi amigo Eduardo Gómez, a los 68 años, un tipo divertido, peculiar, sencillo y humano... y los que le apreciábamos y le queríamos nos sentimos un poco más tristes y desconcertados esta mañana de Julio. DEP pic.twitter.com/bkKIbwvKZ6 — Santiago Segura (@SSantiagosegura) 28 de julio de 2019

Fernando Tejero, compañero e "hijo" del actor en el argumento de 'Aquí no hay quien viva', ha escrito unas sentidas palabras, acompañadas de una fotografía en blanco y negro: "Me dejas sin palabras, pero me dejas también con recuerdos maravillosos de muchas risas y mucho cariño. Buen viaje compañero. Gracias por todo. DEP".

Alberto Caballero, quien fue director de 'La que se avecina', ha dado su último adiós a su amigo, y abrumado por las muestras de afecto, ha agradecido a todos las muestras de cariño hacia Gómez: "Reconforta sentir que tiene la repercusión que merecía. El actor secundario convertido en estrella que nos dio a todos una lección de cómo gestionar el éxito. Auténtico de verdad".

Abrumado por vuestras muestras de cariño hacia Edu. Qué bien, qué gusto. No palía la tristeza, pero reconforta sentir que tiene la repercusión que merecía. El actor secundario convertido en estrella que nos dio a todos una lección de cómo gestionar el éxito. Auténtico de verdad. — Alberto Caballero (@alber_caballero) 28 de julio de 2019

El cineasta Álex de la Iglesia recordaba una frase pronunciada por el propio Eduardo acompañada de un fotograma de la película 'Muertos de risa', donde coincidieron en 1999: "Decías que 'el humor no tiene ni puta gracia'. Pienso en ti y puedo decir que no es cierto. Es la vida la que no tiene gracia".

Decías, “el humor no tiene ni puta gracia”. Pienso en ti y puedo decir que no es cierto. Es la vida la que no tiene gracia. Lo único en lo que creo y confío, es, precisamente, el humor, los momentos en los que nos divertimos juntos, y fui feliz a tu lado. Gracias, Eduardo. D.E.P. pic.twitter.com/O4B1esSNxu — De la Iglesia (@alexdelaIglesia) 28 de julio de 2019

La Unión de Actores y Actrices, institución que en 2004 le otorgó el premio a Mejor actor secundario, también ha usado las redes sociales para transmitir sus condolencias a la familia: "Desde la Unión de Actores queremos transmitir nuestro más sincero pésame a sus familiares y amigos".

El carismático actor Eduardo Gómez ha fallecido a los 68 años edad y desde la @uniondeactores queremos transmitir nuestro más sincero pésame a sus familiares y amigos. #DEP pic.twitter.com/yiDyQzn2kg — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) 28 de julio de 2019

La cantante Rozalén también ha querido dedicar unas palabras a Gómez, escribiendo que "se van a partir de rosa ahí arriba" con algunas de sus mejores frases.