Neil Armstrong explica por qué quiere ir a la Luna en este clip en primicia de First Man - El primer hombre

Actualizado 10/10/2018 14:35:19 CET

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este jueves 11 de octubre llega a los cines First Man - El primer hombre, la nueva película de Damien Chazelle que, protagonizada por Ryan Gosling, relata los esfuerzos de la NASA para intentar llegar a la Luna antes que los rusos y ponerse al frente de una carrera espacial que, en aquellos días, iba perdiendo.

En este clip los lectores de Europa Press pueden ver en primicia una de las secuencias del primer tramo del filme, en el que los responsables de la NASA están buscando candidatos para poner en marcha el programa Apolo. Uno de los aspirantes que realiza la entrevista para ingresar en el programa es el propio Armstrong, interpretado por Gosling que vuelve a ponerse a las órdenes de Chazelle tras el arrollador éxito de la oscarizada La La Land.

"No sé lo que la exploración espacial nos deparará pero imagino que no se trata solo de explorar por explorar. Creo que nos va a permitir ver cosas que tal vez deberíamos haber visto hace mucho pero que hasta ahora no hemos sido capaces de ver", dice Armstrong a los responsables de la NASA en una entrevista en la que mantiene la enterza incluso cuando es interrogado por la reciente muerte de su hija pequeña. "Creo que no sería razonable pensar que no me afecte", replica con templanza.

First Man - El primer hombre narra la historia de la misión de la NASA que llevó al primer hombre a la Luna, centrada en Neil Armstrong y el periodo comprendido entre los años 1961 y 1969. Un relato en primera persona, basado en la novela de James R. Hansen, que explora el sacrificio y el precio que representó, tanto para Armstrong como para los Estados Unidos, una de las misiones más peligrosas de la historia.