El noruego Hans Petter Moland reivindica la naturaleza frente a la tecnología: "Nos quita el ser creativos"

Archivo - Photocall de 'Venganza bajo cero' con el director Hans Petter Moland. - Óscar J.Barroso/AFP7 - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 23 Sep. (del enviado especial de Europa Press, Francisco Serrano) -

El director noruego Hans Petter Moland ha reivindicado la importancia de la naturaleza frente a la tecnología en la presentación de Growth of the Soil', película candidata a la Concha de Oro del Festival de San Sebastián.

"Es una idea equivocada pensar que la tecnología nos avanza. En gran cantidad es pereza y conveniencia. Nos quita un poco la necesidad de ser creativos y poder inventar cosas. Nuestro mundo lo estamos convirtiendo en un basurero con la tecnología que está destruyendo todo lo que es la naturaleza", ha señalado Moland durante la rueda de prensa de la película, donde ha explicado que la historia muestra cómo la llegada del capitalismo altera la relación de sus protagonistas con la tierra y con su propia forma de vida.

Moland ha situado esta relación con la naturaleza en el propio origen de la película. "Nuestro dios real es la naturaleza", ha afirmado, al explicar que, pese a la tradición cristiana de Noruega, históricamente la supervivencia de sus habitantes dependía de recoger leña y comida antes del invierno. "Es el tirano que da la mano generosa en nuestras vidas, pero también es la persona que te golpea con el látigo", ha añadido.

Para trasladar esa idea a la pantalla, el director ha apostado por simplificar al máximo el dispositivo cinematográfico y dejar que el paisaje tenga un papel protagonista. "Empezamos diciendo qué es lo que no necesitamos y luego intentamos simplificar y solamente utilizar lo esencial", ha explicado, señalando que el rodaje en plena naturaleza les llevó también a preguntarse qué necesitaban realmente para contar la historia.

Moland, que ha recordado que creció parcialmente en una granja y que ha pasado mucho tiempo solo en el bosque, ha definido su relación con el entorno como "íntima". La película narra la historia de un desconocido que aparece tras las montañas, cargando con poco más que su propia determinación.

Isak, un hombre sin pasado, busca un lugar donde asentarse y labrarse una vida trabajando la tierra. Más allá del límite del bosque, encuentra una extensión de terreno baldío, tan hostil como prometedora. La tierra lo lleva al límite, hasta que conoce a Inger, una mujer solitaria forjada por la resiliencia, discreta y silenciosa.

Juntos desafían a los elementos y construyen una vida, cultivando la tierra y criando a su familia, que crece al compás de las estaciones. Sin embargo, a medida que pasan los años y el mundo los asfixia, el tiempo, las adversidades y el deseo los transforman.