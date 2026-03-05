'¡La novia!', 'Hoopers' y 'El mago del Kremlin' llegan este viernes a los cines

Fotograma de 'Hoopers' - DISNEY

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El mes de marzo arranca en los cines con el estreno de '¡La novia!' una versión moderna de 'La novia de Frankenstein' que llega a la gran pantalla con un reparto estelar. La cartelera incluye además 'Hoopers', el esperado estreno de Pixar, y 'El mago del Kremlin', con Alicia Vikander y Paul Dano como protagonistas.

De Maggie Gyllenhaal y protagonizada por Jessie Buckley y Christian Bale, llega '¡La novia!', en la que un Frankenstein solitario viaja al Chicago de los 1930 para pedir a la Dra. Euphronious, una científica innovadora, que cree una compañera para él. Los dos reaniman a una joven asesinada y nace La novia. Lo que desencadena va más allá de lo que cualquiera de ellos hubiera imaginado.

La nueva película de Disney y Pixar 'Hoppers', de Daniel Chong, combina aventura, comedia y ciencia ficción y plantea qué ocurriría si se pudiese realmente comunicar con los animales y pensar como ellos. El argumento sitúa a la ciencia en el centro de la historia porque un científico desarrolla tecnología que permite a los humanos "saltar" su conciencia en cuerpos de animales robóticos. Su protagonista, Mabel, no es la heroína típica, si no que está movida por la curiosidad y la empatía.

Dirigida por el cineasta francés Olivier Assayas, 'El mago del Kremlin' está protagonizada por Paul Dano, que encarna al asesor ficticio Vadim Baranov, el cerebro detrás del ascenso de Putin al poder y de su implacable régimen político. Le acompañan Alicia Vikander, Jeffrey Wright, Tom Sturridge y Jude Law en esta cinta en la que se exponen los secretos mejor guardados del Kremlin.

La cinta danesa 'El último vikingo', de Anders Thomas Jensen, llega este fin de semana a los cines para narrar la historia de una pareja de hermanos que emprendieron un viaje inesperado para encontrar el dinero robado en un atraco hace 15 años y descubir quiénes son en realidad. Georgi Norfi dirige la película que protagonizan Anthony Mackie, Morena Baccarin, Maddie Hasson y Danny Boyd Jr.

CINE ESPAÑOL

Y en el apartado de cine de español llega 'Caminando por el diablo', la ópera prima del cineasta Rubén Pérez Barrena en la que reflexiona sobre el lado más oscuro del ser humano. Está protagonizada por Tamar Novas y Marina Salas, y completan el reparto Iván Marcos, Annick Weerts y Alban Petit. Se trata de un thriller rural ambientado en la España de los años ochenta.

Otra producción española, 'Aves de corral', estará también en la cartelera de este viernes. La película escrita y dirigida por Antonio Vicent habla de una peculiar banda criminal que planea asesinar a un dirigente del CNI, pero el plan de fin de semana de una pareja de novios se cruza en su camino.

Un grupo de activistas toma el control de la gala anual de una empresas energética en Londres y secuestra a 300 asistentes para denunciar la corrupción de anfitriones en 'Cleaner. Rescate vertical'. Una exsoldado convertida en limpiadora de ventanas será la única que podrá rescatarlos a todos. Protagonizan la película Martin Campbell dirige la cinta protagonizada por Poppy Townsend White, Dudley Watts, Calvin Warrington-Heasman, Andreea Diac, Daisy Ridley, Matthew Tuck, Kate Nichols, Russell De Rozario, Lee Boardman y Stella Stocker.

En la película de acción 'Línea de extinción' se libra la última batalla de la humanidad en el único lugar habitable a 2.500 metros de altura. Por debajo, habitan la criaturas que exterminaron al 95% de la población humana hace menos de tres años.

En 'Pillion' un hombre introvertido, se queda prendado de Ray, el carismático y atractivo líder de una banda de moteros que le toma como sumiso, dinamitando su rutina y cambiándole la vida.