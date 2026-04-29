La nueva entrega de 'El diablo viste de Prada' y la última de 'Strangers' llegan a los cines

Meryl Streep en 'El diablo viste de Prada 2' - ITALY PHOTO PRESS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los cines adelantan de nuevo los estrenos de esta semana coincidiendo por el puente del 1º de Mayo y lo harán con la nueva entrega de 'El diablo viste de Prada', que compartirá protagonismo con 'Strangers. Capítulo final', la última entrega de la trilogía, y 'Los justos' que explora los dilemas morales del individuo. 'La isla de Amrum' y 'La plaga' son otras opciones para los próximos siete días.

'El diablo viste de Prada 2' reúne dos décadas después, al elenco original encabezado por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt. En esta nueva entrega, la trama sitúa a una Miranda Priestly enfrentada al declive de las revistas tradicionales en favor del entorno digital, viéndose obligada a forjar una inesperada alianza con su antigua asistente, Emily Charlton, convertida ahora en una poderosa ejecutiva de un grupo de lujo. Con el regreso de David Frankel en la dirección y un reparto que suma nombres como Kenneth Branagh y Lucy Liu, la cinta aterriza en la cartelera dispuesta a analizar ironía las nuevas jerarquías del poder y la influencia en el siglo XXI.

Este jueves llega también a los cines la tercera y última película de la trilogía Strangers en la que Maya se enfrenta por última vez a los asesinos enmascarados. Un brutal y sangriento ajuste de cuentas, donde saldrán a la luz horribles secretos, y en el que ella deberá decidir si vengarse o convertirse en aquello que le arruinó la vida. Renny Harlin dirige la cinta.

'Los justos', dirigido por Jorge A. Lara y Fer Pérez, sitúa al espectador en la sala de deliberaciones de un jurado popular donde nueve ciudadanos deben decidir el destino de un acusado. Con un reparto coral encabezado por Carmen Machi, Pilar Castro, Vito Sanz y Bruna Cusí, la película disecciona con frialdad los prejuicios sociales y la fragilidad del sistema judicial ante los dilemas morales de la gente corriente.

Dirigida por Fatih Akin y presentada en el Festival de Cannes, 'La isla de Amrum' narra la pérdida de la inocencia y la construcción de la memoria en uno de los momentos más complejos de la historia de Alemania: la caída del nazismo en la primavera de 1945.

El cineasta Charlie Polinger debuta en el largometraje con 'La plaga', un asfixiante relato ambientado en un campamento de waterpolo masculino que sigue a un preadolescente con ansiedad social que se ve atrapado en una perversa tradición escolar: una supuesta enfermedad contagiosa utilizada para estigmatizar a los más débiles. Con un reparto encabezado por el veterano Joel Edgerton y el joven Everett Blunck, la película se posiciona sobre la violencia aprendida y la inacción adulta ante el acoso escolar, explorando la delgada línea que separa los juegos de infancia de la crueldad más absoluta.

Kira Miró, Macarena Gómez y Antonia San Juan protagonizan '¿Cómo hemos llegado a esto?', una comedia sobre un triángulo amoroso en el que cada uno tiene una versión y se va a pelear porque el espectador llegue a escucharla. Todos tienen razones para sentirse dolidos, pero ninguno tiene derecho a reprochar nada a nadie.

CINE PARA AFICIONADOS AL ANIME

Los seguidores del anime tienen una cita ineludible este jueves con el desembarco en los cines españoles de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime La Película: Lágrimas del mar celeste'. Bajo la dirección de Yasuhito Kikuchi y producida por el estudio 8-Bit, esta nueva aventura traslada a Rimuru Tempest y sus aliados a la paradisíaca nación élfica de la Dinastía Hechicera de Thalion.

Robin Campillo dirige 'Enzo', una película que sigue la historia de un joven de 16 años que decide rechazar las expectativas sociales y familiares de una vida acomodada para comenzar un aprendizaje como maestro albañil en un sitio de construcción en el sur de Francia. Este cambio radical confronta al protagonista con una realidad distinta a su entorno burgués.

'Todo lo que fuimos', de Cherien Dabis, recorre tres generaciones de una familia palestina desde 1948 hasta la actualidad. Una historia de vidas cotidianas, de amores, celebraciones íntimas y decisiones difíciles que se entrelazan con los acontecimientos históricos que marcan el paso del tiempo.