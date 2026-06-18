La nueva entrega de Toy Story, 'Viva' y '15 pruebas de amor' llegan este viernes a los cines

Archivo - Toy Story 5: Woody y Buzz Lightyear se reencuentran para luchar contra una tablet - NETFLIX - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cartelera se renueva esta semana con una variada oferta de títulos entre los que el principal reclamo llega de la mano de Disney y Pixar con el esperado desembarco de 'Toy Story 5', una nueva entrega de la aclamada saga infantil. Junto a las aventuras de Woody y Buzz Lightyear, se estrena la comedia 'El placer es mío', una mirada fresca y sin prejuicios al disfrute femenino, así como con el debut cinematográfico de Alice Douard en '15 pruebas de amor', una conmovedora cinta sobre la maternidad. Completa las principales novedades de la semana 'Viva', un relato de superación de Ana Clotet que debuta en el largometraje.

La magia de Pixar vuelve a la gran pantalla con el esperado estreno de 'Toy Story 5'. En esta nueva aventura, Woody, Buzz Lightyear y toda la mítica pandilla se enfrentan a un reto completamente moderno: competir por la atención de los niños en plena era digital, donde las pantallas y los dispositivos electrónicos amenazan con dejar el juego tradicional en el olvido.

Inspirada en el matrimonio que inventó el consolador femenino que revolucionó el mercado de los juguetes sexuales, 'El placer es mío' reúne a dos pesos pesados de la comedia francesa como son Alexandra Lamy y François Cluzet. Ambos protagonizan esta cinta dirigida por Reem Kherici sobre el placer femenino y el sexo en la madurez.

La actriz y directora Aina Clotet aborda en 'Viva', su debut en el largometraje, las secuelas físicas y emocionales que deja el cáncer y la relación entre el miedo a la muerte y las dependencias afectivas, dos temas que "aparentemente" son contrarios, pero que para ella "tienen mucha relación". Aina Clotet estará acompañada en el reparto por Marc Soler, Naby Dakhli protagonizan la cinta.

Ambientada a comienzos del siglo XIX, 'Bajo el mismo sol' es un viaje de gran sutileza e intensidad. A través del cruce de tres identidades desterradas que deben unirse para sobrevivir, la película explora las complejidades del mestizaje, el arraigo y la ambición humana.

'15 pruebas de amor'es la ópera prima de Alice Douard, que firma una conmovedora comedia sobre la maternidad. Céline espera su primer hijo. Pero no es ella quien está embarazada. En tres meses, su esposa Nadia dará a luz a su hija. Bajo la mirada de sus amigos, de su madre y de la ley, Céline busca su lugar y su sentido de la legitimidad, mientras lucha contra un sistema que le pone trabas para conseguir lo único que desea, ser la madre de su propia hija.

Basada en la novela de Mats Stranberg llega a los cines 'Habitación nº 13', una película de terror con una atmósfera opresiva e inquietante.