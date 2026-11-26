Fotograma de 'Oro sin ley'. - DEAPLANETA

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cartelera del último fin de semana de noviembre llega con una variada oferta de estrenos en la que destaca 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth', que ha adelantado su llegada a los cines al miércoles 25. 'Oro sin ley' y el drama español 'Hermanas' son otras dos de las novedades de la semana. El terror corporal tiene su espacio con 'Sanguine', mientras que el cine español suma otras propuestas como 'Un hombre en un puente'. Por su parte, 'Todo el mundo quiere a Bill Evans' recupera la figura del célebre pianista de jazz en una película que aborda su trayectoria artística y sus dificultades personales. Y para el público familiar la nueva animacón de Disney, 'Hechizo: Bienvenidos a Hexe'.

'Las nuevas desventuras de Cliff Booth', secuela de 'Érase una vez en... Hollywood' (2019), recupera al personaje interpretado por Brad Pitt, ganador del Oscar por este papel, ocho años después de los acontecimientos de la primera entrega. Dirigida por David Fincher y con guion de Quentin Tarantino, la película sitúa la acción en Los Ángeles de 1977, donde Cliff ha dejado atrás su trabajo como especialista de cine y se dedica a resolver problemas. Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino y Yahya Abdul-Mateen II completan el reparto de esta producción.

La animación de Disney regresa a la cartelera con 'Hechizo: Bienvenidos a Hexe', una nueva aventura fantástica que sigue a Billie Doe, una adolescente impulsiva y poco convencional. Dirigida por Fawn Veerasunthorn y Jason Hand, con Josie Trinidad como codirectora, la película cuenta en su versión original con las voces de Hailee Steinfeld, Rashida Jones, Jodie Foster y Walton Goggins, entre otros.

La saga familiar de 'Los padres de ella' regresa a los cines con 'Ahora los suegros son ellos', cuarta entrega de la franquicia protagonizada por Ben Stiller y Robert De Niro, que vuelve a reunir a buena parte del reparto original bajo la dirección de John Hamburg. Teri Polo, Blythe Danner, Owen Wilson y Beanie Feldstein completan el reparto de esta comedia.

El drama de aventuras 'Oro sin ley' llega a los cines de la mano de Padraic McKinley, que debuta en el largometraje con una historia ambientada en Oregón en 1933, en plena Gran Depresión estadounidense. Ethan Hawke, Russell Crowe, Julia Jones y Austin Amelio protagonizan la cinta, que combina el thriller de supervivencia con elementos del western.

CINE ESPAÑOL

El drama español 'Hermanas', ópera prima de ficción de la directora y guionista Ione Hernández Sáenz, llega a los cines con una historia sobre los abusos sexuales en el ámbito familiar y las difíciles decisiones que pueden poner a prueba los vínculos afectivos. Protagonizada por Emma Suárez y Elena Anaya.

Otro drama de factura española que llega a los cines es 'Un hombre en un puente', dirigido por David Martín de los Santos. Una historia sobre la crisis personal, la soledad y las segundas oportunidades. Protagonizada por Roger Casamajor, Belén Cuesta, Font García, Ruth Díaz, Nidia Bermejo y Juanfra Juárez, la película sigue a Andrés, un hombre de mediana edad que, tras atravesar un fracaso profesional y quedarse sin hogar, se ve obligado a dormir en su coche y decide regresar a su pueblo natal después de muchos años.

Y continuando con las producciones nacionales, pero en esta ocasión se trata de 'Hora y veinte' un thriller protagonizado por Macarena Gómez bajo la direcciÓn de Marc Romero. Una historia de suspense que arranca con la desaparición de un niño de seis años en un centro comercial durante la Nochebuena. La película está protagonizada también por Emma Suárez, Roberto Álamo y Álex Ubago, que debuta en el cine.

'Sanguine', dirigida por Marion Le Corroller, es una propuesta de terror corporal (body horror) protagonizada por Mara Taquin, Karin Viard y Kim Higelin. La cinta sigue a Margot, una brillante pero insegura estudiante de Medicina que intenta adaptarse al exigente ritmo de sus prácticas en el servicio de urgencias. La llegada de varios pacientes jóvenes con síntomas inexplicables dará un giro a su vida.

El drama biográfico 'Todo el mundo quiere a Bill Evans', dirigido por Grant Gee, es un retrato de uno de los pianistas de jazz más influyentes del siglo XX. Ambientada en Nueva York en 1961, la película arranca en uno de los momentos más importantes de la carrera de Evans. Protagonizada por Anders Danielsen Lie, Bill Pullman y Laurie Metcalf, la cinta aborda el duelo, la adicción y el aislamiento de un artista que intenta recuperar su vínculo con la música.

'La libertad doble', del cineasta argentino Lisandro Alonso, recupera a un leñador que vive en soledad en el monte pampeano y cuya rutina se ve alterada cuando debe hacerse cargo de su hermana. Protagonizada por Misael Saavedra y Catalina Saavedra, la película, rodada en 35 milímetros, pasó por la Quincena de Cineastas del Festival de Cannes y obtuvo los premios a la mejor dirección en la Seminci de Valladolid y en el Festival de Tokio.

El documental español 'La maleta de Álex', dirigido por Alejandro Cortés Calahorra, es un recorrido por la vida personal y profesional del actor Álex Angulo, fallecido en 2014. La película sigue a su hija, Dodó Angulo, que viaja desde Taiwán hasta Bilbao para descubrir al padre que perdió cuando era niña a través de una maleta repleta de fotografías, objetos personales, guiones y recuerdos. A partir de estos materiales se reencuentra con familiares, amigos y compañeros de profesión de su padre, entre ellos Álex de la Iglesia, José Coronado, Ramón Barea, Pepe Viyuela e Imanol Uribe.

La comedia dramática española 'La gran fiesta del cine', dirigida por Toni Agustí y María Sánchez Torregrosa, reflexiona, en clave de humor, sobre la amistad, el dinero y la precariedad en la industria cinematográfica. La película está protagonizada por Marta Belenguer, Amparo Fernández, Carlos Gorbe, Lorena López y Carles Sanjaime, entre otr